Mercato - OM : «Je garde Greenwood», l'autre scénario réclamé sur RMC 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'approche du mercato estival, il semble de plus en plus évident que Mason Greenwood quittera l'OM cet été. Etant donné les besoins financiers du club phocéen, la vente de l'Anglais apparait comme une certitude. Mais voilà que d'autres imaginent un avenir différent pour Greenwood. Et si l'OM le gardait finalement cet été ?

Après deux saisons à l'OM, Mason Greenwood vivrait actuellement ses derniers instants en tant que joueur marseillais. En effet, malgré un contrat jusqu'en 2029 avec le club phocéen, l'Anglais est annoncé sur le départ pour ce mercato estival. A l'approche de celui-ci, il ne fait quasiment aucun doute pour beaucoup que Greenwood sera vendu étant donné l'état des finances de l'OM, qui devra toutefois reverser 40% à Manchester United. Mais voilà que si ça ne tenait qu'à lui, Steve Savidan garderait l'ancien des Red Devils sur la Canebière.

« Quand tu as un joueur qui est performant... » Le départ de Mason Greenwood de l'OM semble aujourd'hui acté. Mais voilà que pour Steve Savidan, il faut tenter de le conserver à Marseille. Au micro de RMC, il a ainsi confié : « Oui, la vraie question c’est est-ce que l’OM peut se permettre de le laisser partir. J’enlève le côté financier, les 40%… Je parle juste du joueur. Honnêtement, l’OM est trop irrégulier. Quand tu as un joueur qui est performant, on peut dire qu’il peut s’améliorer, c’est un jeune joueur, il s’est bien adapté au contexte marseillais, il a été performant, il a débloqué des matchs, offensivement il a fait des différences ».