Mercato - Le remplaçant d'Antoine Griezmann déniché au PSG : «Ça peut fonctionner» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid, c'est fini. Alors que le Français a décidé de poursuivre sa carrière en MLS, avec le club d'Orlando, les Colchoneros doivent désormais chercher à le remplacer. Et voilà que pour Diego Simeone, la solution pourrait venir du PSG. Et c'est avec un certain Kang-in Lee que l'après Griezmann pourrait s'écrire dans la capitale espagnole.

Du côté de l'Atlético de Madrid, il va désormais falloir faire sans Antoine Griezmann. Le Français s'étant engagé avec Orlando, Diego Simeone va devoir le remplacer. Avec Kang-in Lee, annoncé partant au PSG ? Récemment, Pia Clemens expliquait à quel point cela était une bonne solution pour toutes les parties : « Kang-in Lee aurait plus de temps de jeu, pour l’Atlético, je pense que c’est un bon profil. Ce n’est pas Griezmann mais il a des vraies qualités quand même, qui sont peut-être un peu sous-estimées dans le monde du foot aujourd’hui. Ultra technique, super bon sur les coups de pied arrêtés, jeu sans ballon il est hyper actif. Il est moins bon défensivement que Griezmann, mais franchement ça peut être une bonne pioche pour l’Atlético ».

« Je suis persuadé qu’à l’Atlético, ça peut fonctionner » Le remplaçant d'Antoine Griezmann pourrait donc se trouver au PSG en la personne de Kang-in Lee. Voilà d'ailleurs qu'un transfert du Sud-Coréen à l'Atlético de Madrid ne cesse de se préciser. Une idée validée à son tour par Benoit Trémoulinas sur le plateau de L'Equipe de Greg : « Malheureusement, dans les grandes équipes, quand il faut faire un peu de place, les joueurs qui jouent un peu moins sont priés de trouver une porte de sortie. L’Atlético, c’est plutôt pas mal. Je trouve que 25 millions c’est aussi honnête de la part du PSG de le vendre à ce prix là. Ça reste un très bon joueur. Je suis persuadé qu’à l’Atlético, ça peut fonctionner car c’est un joueur qui a un état d’esprit irréprochable et qui colle parfaitement à l’esprit Simeone. Bonne chance à lui ».