Mercato : Annoncé au PSG, un international français pourrait boucler un transfert surprenant

Axel Cornic

La saison n’est pas encore terminée pour le Paris Saint-Germain, avec un possible doublé en Ligue des Champions à aller chercher avec la finale du 30 mai face à Arsenal. Mais Paris se retrouve déjà au centre de nombreuses spéculations de mercato et c’est notamment le cas avec certains internationaux français à l’étranger, que les dirigeants du club aimeraient rapatrier.

Quelle sera la première recrue estivale du PSG ? Après s’être montré particulièrement calme lors des dernières sessions de mercato, le club parisien pourrait bien changer de fusil d’épaule. A Paris, on annonce en effet l’arrivée d’au moins une recrue par ligne, avec Luis Campos qui semble vouloir continuer à miser sur les talents français.

Le PSG prêt à tenter le coup avec Khéphren Thuram ? Ainsi, la presse italienne a notamment parlé de Khéphren Thuram, milieu de terrain de 25 ans qui évolue actuellement à la Juventus. Arrivé en provenance de l’OGC Nice en juillet 2024, il s’est affirmé comme l’un des piliers de l’équipe bianconera aux côtés du capitaine Manuel Locatelli. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 40M€ et il apporterait un profil assez intéressant au PSG, aux côtés des Vitinha, Joao Neves ou encore Fabian Ruiz.