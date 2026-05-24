Mercato : Annoncé au PSG, un international français pourrait boucler un transfert surprenant

La saison n’est pas encore terminée pour le Paris Saint-Germain, avec un possible doublé en Ligue des Champions à aller chercher avec la finale du 30 mai face à Arsenal. Mais Paris se retrouve déjà au centre de nombreuses spéculations de mercato et c’est notamment le cas avec certains internationaux français à l’étranger, que les dirigeants du club aimeraient rapatrier.
Quelle sera la première recrue estivale du PSG ? Après s’être montré particulièrement calme lors des dernières sessions de mercato, le club parisien pourrait bien changer de fusil d’épaule. A Paris, on annonce en effet l’arrivée d’au moins une recrue par ligne, avec Luis Campos qui semble vouloir continuer à miser sur les talents français.
Le PSG prêt à tenter le coup avec Khéphren Thuram ?
Ainsi, la presse italienne a notamment parlé de Khéphren Thuram, milieu de terrain de 25 ans qui évolue actuellement à la Juventus. Arrivé en provenance de l’OGC Nice en juillet 2024, il s’est affirmé comme l’un des piliers de l’équipe bianconera aux côtés du capitaine Manuel Locatelli. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 40M€ et il apporterait un profil assez intéressant au PSG, aux côtés des Vitinha, Joao Neves ou encore Fabian Ruiz.
La folle rumeur Galatasaray
Mais le PSG ne semble pas être seul sur le coup ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Galatasaray rêverait du très gros coup cet été avec une possible signature de Khéphren Thuram. Le quotidien italien évoque même un possible transfert autour des 35M€, avec le milieu de terrain qui pourrait bien être l’un des premiers sacrifiés à Turin, en cas d’échec à une qualification pour la Ligue des Champions. A noter que son nom a également circulé en Premier League ces dernières semaines, mais pour le moment seuls les Turcs semblent vraiment prêts à passer à l’action.