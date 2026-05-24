Le PSG veut boucler un transfert surprise à 87M€ !

Amadou Diawara

Très en vue du côté de Newcastle, Anthony Gordon aurait alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale serait attentif à la situation de l'attaquant anglais de 25 ans. Ouverts à l'idée de vendre Anthony Gordon lors du prochain mercato estival, les Magpies réclameraient au moins 87M€.

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà identifié quelques profils, notamment en attaque. Après l'échec de l'été 2024, le club de la capitale compterait revenir à la charge cet été pour boucler le transfert de Julian Alvarez, qui avait préféré signer à l'Atlético de Madrid il y a deux ans. Pour rappel, les Colchoneros avaient déboursé environ 75M€ pour faire plier la direction de Manchester City.

Mercato : Le PSG s'intéresse à Anthony Gordon En plus de Julian Alvarez, un autre attaquant figurerait sur les tablettes du PSG, mais son nom est beaucoup moins clinquant. D'après les indiscrétions de Team Talk, le club de la capitale serait attentif à la situation d'Anthony Gordon. Ne fermant pas la porte à un départ de son numéro 10 lors du prochain mercato estival, la direction de Newcastle exigerait au moins 87M€ pour son transfert. Reste à savoir si le PSG est prêt à lâcher une telle somme pour recruter l'international anglais, qui a soufflé ses 25 bougies le 24 février.