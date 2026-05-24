Mercato - RC Lens : Un club se positionne sur Pierre Sage !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe de France ce vendredi, Pierre Sage a indiqué qu’il comptait rester au RC Lens la saison prochaine, sans pour autant se montrer catégorique pour son avenir. L’entraîneur des Sang et Or est un homme convoité, notamment en Premier League…

Après la fête, la réflexion ? Interrogé après le premier sacre de l’histoire du RC Lens en Coupe de France, Pierre Sage a reconnu avoir « beaucoup de contacts » tout en s’imaginant toujours chez les Sang et Or la saison prochaine. Une position qui n’est pas gravée dans le marbre pour autant. « Il n’y a pas de raison que ça évolue, confiait Pierre Sage au micro de France TV. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça ». Quelques jours auparavant, l’entraîneur lensois avait déjà confié, dans les colonnes de L’Équipe : « Il se passe des choses, mais pour l'instant, l'idée, c'est de rester ».

Crystal Palace fait partie des clubs intéressés Dans ses colonnes du jour, L’Équipe révèle que plusieurs formations européennes s’intéressent à Pierre Sage, dont Crystal Palace, 15e de Premier League et assuré de rester dans l’élite avant la dernière journée prévue ce dimanche (17h).