Mercato - RC Lens : Un club se positionne sur Pierre Sage !

Vainqueur de la Coupe de France ce vendredi, Pierre Sage a indiqué qu’il comptait rester au RC Lens la saison prochaine, sans pour autant se montrer catégorique pour son avenir. L’entraîneur des Sang et Or est un homme convoité, notamment en Premier League…
Après la fête, la réflexion ? Interrogé après le premier sacre de l’histoire du RC Lens en Coupe de France, Pierre Sage a reconnu avoir « beaucoup de contacts » tout en s’imaginant toujours chez les Sang et Or la saison prochaine. Une position qui n’est pas gravée dans le marbre pour autant. « Il n’y a pas de raison que ça évolue, confiait Pierre Sage au micro de France TV. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça ». Quelques jours auparavant, l’entraîneur lensois avait déjà confié, dans les colonnes de L’Équipe : « Il se passe des choses, mais pour l'instant, l'idée, c'est de rester ».
Crystal Palace fait partie des clubs intéressés
Dans ses colonnes du jour, L’Équipe révèle que plusieurs formations européennes s’intéressent à Pierre Sage, dont Crystal Palace, 15e de Premier League et assuré de rester dans l’élite avant la dernière journée prévue ce dimanche (17h).
« On ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on s'est fixé au niveau du club »
Le président-propriétaire Joseph Oughourlian espère conserver l’un des acteurs essentiels à la grande saison réalisée par le RC Lens mais ne compte pas faire de folies sur le plan financier pour le retenir. « Je pense que Pierre va continuer avec le club. Maintenant, Pierre, comme n'importe quel joueur de Lens, est aujourd'hui très convoité. Et ces gens savent qu'on ne fera pas de folies et qu'on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on s'est fixé au niveau du club », a-t-il fait savoir après le succès face à l’OGC Nice.