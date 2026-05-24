Ça bouge à l’OM : La bombe lâchée par Pierre Sage qui peut tout relancer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction de l'OM serait très active en coulisses afin de dénicher son futur entraîneur, et semble vouloir privilégier un profil français pour démarrer cette nouvelle étape de son projet. Pierre Sage fait donc logiquement office de profil viable, d'autant que le coach du RC Lens a lâché une petite bombe vendredi soir au sujet de son avenir.

Qui pour prendre place sur le banc de l'OM cet été à la place d'Habib Beye ? Bruno Genesio, qui arrive en fin de contrat avec le LOSC, semble être le coach le plus indiqué à en croire les dernières tendances. La direction du club phocéen souhaiterait privilégier un technicien français pour le poste, et d'autres profils sont donc logiquement évoqués comme ceux de Christophe Galtier ou encore Pierre Sage. Le coach du RC Lens sort d'une magnifique saison avec une deuxième place en Ligue 1 ainsi qu'une Coupe de France remportée vendredi soir contre l'OGC Nice, et cette annonce de Sage pourrait d'ailleurs tout relancer à l'OM.

Un futur très incertain pour Pierre Sage Ces derniers jours, dans les colonnes de L'EQUIPE, Pierre Sage affichait déjà un discours assez flou quant à son avenir au RC Lens malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 : « Je sais que tout peut se passer, mais malgré tout, l’intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente. Il faut aussi être conscient qu’on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses, mais pour l’instant, l’idée c’est de rester », a indiqué Sage, laissant donc indirectement la porte ouverte à l'OM. Et ce n'est pas tout...