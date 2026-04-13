Président de l'OM : Laure Boulleau a déjà croisé sa route, elle annonce la couleur aux Marseillais !

En cette fin de semaine, l’OM a officialisé le nom du successeur de Pablo Longoria. Ce dernier, fort de son expérience en tant qu’ancien PDG du groupe Orange, va tenter de remettre le club phocéen sur le droit chemin. Laure Boulleau, qui a croisé la route de ce nouvel homme fort à Marseille, semble valider ce choix de Frank McCourt.
Une page s’est tournée à l’OM. Ayant été mis à pied par le club phocéen il y a peu, Pablo Longoria a définitivement laissé sa place de président du club marseillais. Ce vendredi, l’OM a officialisé la nomination de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange (jusqu’en 2022) au poste de président. Ce dernier prendra ses fonctions à partir du 1er juillet prochain. Présente sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Laure Boulleau a donné son premier avis de cette décision.
« Un président n'est pas là pour se mêler du choix des joueurs »
« Un président à l'OM qui va moins s'occuper d'appeler les agents ? Je préfère. Parce que je trouve que quand tu avais les deux : président et directeur sportif, à un moment donné c'est sûr qu'il va y avoir des frictions et des désaccords. Tu ne peux pas avoir les mêmes avis sur certains joueurs et chacun doit faire son travail. Un président n'est pas là pour se mêler du choix des joueurs », a ainsi ainsi confié l’ancienne joueuse du PSG avant de poursuivre.
Laure Boulleau a croisé le nouveau président de l’OM
« J'espère que le directeur sportif que ce sera quelqu'un qui aura une grande connaissance du football et de tous les joueurs pour aller chercher, vu le budget en ce moment, les joueurs que l'on ne connaît pas forcément. Pour le président, je préfère un mec qui incarne le calme. Il y a tellement de folie qu'à un moment donné il faut que quelqu'un qui relâche un peu la pression. Je l'ai connu (Stéphane Richard) un petit peu à Paris avec Orange, il incarne tout ça », conclut Laure Boulleau.