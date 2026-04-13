Président de l'OM : Laure Boulleau a déjà croisé sa route, elle annonce la couleur aux Marseillais !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En cette fin de semaine, l’OM a officialisé le nom du successeur de Pablo Longoria. Ce dernier, fort de son expérience en tant qu’ancien PDG du groupe Orange, va tenter de remettre le club phocéen sur le droit chemin. Laure Boulleau, qui a croisé la route de ce nouvel homme fort à Marseille, semble valider ce choix de Frank McCourt.

Une page s’est tournée à l’OM. Ayant été mis à pied par le club phocéen il y a peu, Pablo Longoria a définitivement laissé sa place de président du club marseillais. Ce vendredi, l’OM a officialisé la nomination de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange (jusqu’en 2022) au poste de président. Ce dernier prendra ses fonctions à partir du 1er juillet prochain. Présente sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Laure Boulleau a donné son premier avis de cette décision.

🚨 Stéphane Richard, futur président de l’OM selon La Provence, en 2023 sur la famille Saadé qui détient CMA-CGM. 💰💙🤍



« Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. 𝗜𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿 𝗿𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗹'𝗢𝗠. » 👀



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« Un président n'est pas là pour se mêler du choix des joueurs » « Un président à l'OM qui va moins s'occuper d'appeler les agents ? Je préfère. Parce que je trouve que quand tu avais les deux : président et directeur sportif, à un moment donné c'est sûr qu'il va y avoir des frictions et des désaccords. Tu ne peux pas avoir les mêmes avis sur certains joueurs et chacun doit faire son travail. Un président n'est pas là pour se mêler du choix des joueurs », a ainsi ainsi confié l’ancienne joueuse du PSG avant de poursuivre.