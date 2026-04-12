«Là, j'ai un problème» : Ça bouge à l'OM, Samir Nasri tape du poing sur la table !

Pierrick Levallet

Les choses sont en train de changer à l’OM. En plus du nouveau président Stéphane Richard, le club phocéen a introduit une autre nouveauté qui a fait parler ces derniers jours. Samir Nasri a notamment été agacé par une modification en particulier, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

À l’OM, les choses sont en train de bouger. Alors que cette saison plutôt délicate - qui a précipité le départ de Roberto De Zerbi et anticipé celui de Medhi Benatia cet été - touche bientôt à son terme, le club phocéen a introduit quelques changements. Frank McCourt a présenté son nouveau président Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions en juillet prochain. L’ancien patron d’Orange succédera donc à Pablo Longoria, qui a été remplacé temporairement par Alban Juster jusqu'à présent. Mais ce n’est pas tout.

«Il ne va pas jouer la Coupe du monde» : Son transfert à l’OM vire au fiasco https://t.co/t4JRD9o258 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

L'OM change son écusson ! L’OM a également changé son écusson. Et celui-ci a fait jaser ces derniers jours. Les supporters, marseillais comme les autres, ont critiqué ce nouvel emblème drastiquement différent du précédent. Deux modifications en particulier ont chiffonné Samir Nasri. Et ce dernier n’a pas manqué de le faire savoir au micro de Canal +.