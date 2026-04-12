Frank McCourt : Un indice sur ses projets à l’OM avec l’identité du nouveau président ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Frank McCourt avait annoncé dans le JDD ce qu’il recherchait pour le prochain président de l’OM et voilà que l’Américain a fini par trouver chaussure à son pied. En effet, le club phocéen a enfin son nouveau boss avec l’officialisation de l’arrivée de Stéphane Richard. Et voilà qu’avec cette décision, McCourt aurait un objectif précis en tête.

Après le départ de Pablo Longoria, Alban Juster avait été nommé président intérimaire de l’OM. Le club phocéen s’était alors mis en quête de son futur boss. De nombreux noms ont pu circuler dans les médias et voilà que l’identité de l’heureux élu a fini par être dévoilée. Ce vendredi, en conférence de presse, Frank McCourt a dévoilé le nouveau président de l’OM : Stéphane Richard. Habitué à diriger des entreprises, le voilà désormais qu’il va être aux manettes du club phocéen, lui qui a un lien particulier avec la ville de Marseille.

Mercato - OM : Il est parti sans dire au revoir, la raison est enfin connue ! https://t.co/O3ryeOBGiE — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Un homme d’entreprise solide, robuste, rompu aux tempêtes » Ancien président de l’OM, Christophe Bouchet a réagi à la nomination de Stéphane Richard à ce poste. Dans un premier temps, il a confié au micro de Sud Radio : « Ma première réaction à l’officialisation de Stéphane Richard ? Une réaction très positive parce que Stéphane Richard est un homme d’entreprise solide, robuste, rompu aux tempêtes. J’ai trouvé que la chasse, comme on dit dans les entreprises, a été bonne avec un garçon comme Stéphane Richard ».