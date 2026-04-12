Habib Beye cambriolé : Ce n’est pas sa première mésaventure du genre à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, chaque année, on assiste à plusieurs cambriolages. Et voilà que cette fois, c’est Habib Beye qui en a fait les frais. Comme ça a été révélé, une intrusion est arrivée dans le domicile de l’entraîneur du club phocéen en son absence. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Beye connait un tel incident à Marseille.

Cela va bientôt faire deux mois qu’Habib Beye a été nommé entraîneur de l’OM. Venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, le Sénégalais est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Mais voilà que pour le moment, ça ne se passe pas forcément très bien pour lui à Marseille. Et pas seulement d’un point de vue sportif. En effet, ça a été révélé dernièrement par La Dépêche du Midi, Habib Beye a été victime d’un cambriolage. Une intrusion a eu lieu dans son domicile en son absence. Plusieurs vêtements et des objets de marques de luxe ont été dérobés.

Vente OM : L'annonce troublante de Frank McCourt ? https://t.co/PSxuCNthHC — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Je me suis fait voler ma voiture lors de ma deuxième année à Marseille » Comme d’autres avant lui à l’OM, Habib Beye a donc été cambriolé. Mais voilà que quand il était joueur du club phocéen, le Sénégalais avait connu un incident du même genre, se faisant alors braqué sa voiture. En 2016, sur le plateau de Touche Pas à Mon Sport, Beye était d’ailleurs revenu sur ce moment, confiant dans un premier temps : « Je me suis fait voler ma voiture lors de ma deuxième année à Marseille. A 3 heures du matin, je rentrais chez moi et ils avaient gentiment mis les poubelles sur la route, bien sûr pour m’arrêter ».