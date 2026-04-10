«On le sait» : Nouvelle confirmation de la vente de l'OM sur RMC ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et si la vente de l'OM connaissait une nouvelle accélération dans les prochains jours ? C'est une thèse qui prend de l'épaisseur alors que Frank McCourt va se présenter en conférence de presse ce vendredi à 11h. Et sur RMC, on évoque clairement l'option d'une possible vente.

Il y a quelques jours, dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt ouvrait la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur », confiait le propriétaire de l'OM. Une thèse accréditée par la nomination d'un nouveau président à Marseille. En effet, Stéphane Richard va remplacer Pablo Longoria à la tête du club phocéen, et pour Daniel Riolo, il pourrait clairement être l'homme qui assure la transition en vue d'une vente du club.

🗞️PDG d’Orange pendant 11 ans, c’est sous la présidence de Stéphane Richard que le contrat naming a été ficelé avec l’OM en 2016. Il a également une certaine connaissance des droits TV, Orange était encore le diffuseur de la Ligue 1 lors de son arrivée. Il est aussi proche de… pic.twitter.com/KUv0Mvx4uh — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 9, 2026

L'OM vendu ? Riolo y croit « Il a été patron de chez Orange, mais dans le foot il a l’expérience d’avoir acheté du foot à l’époque d’Orange. Il a aussi été proche de l'OM par le biais du sponsor maillot. Le profil plus le bruit qui court qui devient de plus en plus insistant qu’il y a de nouveaux actionnaires dans le club, on le sait que les clubs français sont à vendre, mais à force de le dire pour l’OM, ce patron là pourrait venir serrer la vis et préparer ça », confire-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.