Vente OM : «C'est le moment», Frank McCourt lâche une annonce qui fait parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant la vente de l'OM sont incessantes et à chaque fois Frank McCourt a démenti. Et s'il n'a pas complétement changé d'avis, l'homme d'affaires américain lâche toutefois une information très importante concernant ses intentions pour l'avenir du club.

Depuis qu'il a racheté l'OM, Frank McCourt passe son temps à démentir les rumeurs concernant une vente du club. Et pour le moment, il a dit vrai puisqu'il a refusé de céder le club phocéen malgré plusieurs crises difficiles à gérer. Cependant, cette fois-ci, le propriétaire de l'OM change de discours et ouvre la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs.

🚨Exclusif - Avant de nous emmener sur les traces de son histoire familiale à Boston, Frank McCourt parle de l’OM : situation de Medhi Benatia, succession de Pablo Longoria, fidélité au club, prochaine recherche d’un partenaire stratégique… https://t.co/NHLLarWoi9

via @LeJDD — Jean-François Pérès (@jfperes) March 28, 2026

La grande annonce de McCourt « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », assure le propriétaire de l'OM avant d'expliquer les raisons pour lesquelles il a besoin de s'entourer de nouveaux investisseurs.