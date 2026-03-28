Roberto De Zerbi soutient Mason Greenwood et choque toute l'Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais libre de tout contrat depuis son départ de l'OM, Roberto De Zerbi pourrait rebondir en Premier League où il a gardé une belle notamment grâce à son passage à Brighton. Cependant, ses récentes déclarations au sujet de Mason Greenwood ne passent pas du tout outre-Manche et pourraient rebattre les cartes.

Alors qu'il est libre de s'engager où il le souhaite depuis son départ de l'OM, Roberto De Zerbi est annoncé avec insistance de retour en Premier League où il conserve une très belle cote après son passage à Brighton. Du moins sur le plan sportif. Et pour cause, alors qu'il est régulièrement parmi les pistes les plus chaudes à Manchester United et surtout à Tottenham, l'Italien ne fait plus l'unanimité en Angleterre à cause de la façon dont il a défendu Mason Greenwood, devenu persona non grata dans son pays depuis les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet par le passé. « Je vois la personne qu’il est, je suis triste. Je regrette ce qu’il a vécu et je ne donnerai pas de détails. Je vois une autre personne que celle qui est décrite, surtout en Angleterre », confiait par exemple en novembre dernier Roberto De Zerbi au sujet de celui qui était alors son joueur.

🚨 « 𝗡𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 🇮🇹 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗧𝗧𝗘𝗡𝗛𝗔𝗠 ! » 🚫



🏳️‍🌈 L’ASSOCIATION LGBT+ DE TOTTENHAM NE VEUT PAS DE RDZ AU CLUB À CAUSE DE SA RELATION AVEC GREENWOOD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 À L’OM ! 😳



🗞️ communiqué pic.twitter.com/cF2KZmT0vL — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

De Zerbi prend très cher en Angleterre Des propos qui ne passent pas du tout auprès de certaines associations en Angleterre. « Nous avons vu les rumeurs qui associent Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur de Tottenham, et franchement, cela ne nous semble pas approprié », a ainsi écrit l'association LGBTQI+ Proud Lilywhites par le biais d'un communiqué, lançant même un mouvement « Non à De Zerbi », largement repris, notamment par le groupe Women of the Lane, pour les femmes et les personnes non binaires : « Le football n’existe pas en vase clos. Les clubs établissent des normes, qu’ils le veuillent ou non, et ces normes déterminent ce que ressentent les gens, qui se sent à sa place et quels comportements sont jugés acceptables. Les Spurs en sont à un stade où ils doivent se reconstruire, non seulement en termes de résultats, mais aussi de culture. L’environnement qui entoure l’équipe, au centre d’entraînement et au-delà, doit être mûrement réfléchi et cohérent. Il doit refléter les valeurs que le club dit défendre »