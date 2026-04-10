OM : 20 ans plus tard, ça recommence ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout changement d'une habitude engendre des réactions et pas souvent positives. La campagne de promotion du nouvel écusson de l'OM effectuée par le club marseillais en est la preuve. D'autant plus que ce mécontentement avait déjà été exprimé au moment de l'annonce du désormais futur ancien logo...

Cela a été officialisé cette semaine bien que l'information de La Provence avait été vivement commentée depuis plusieurs jours. L'OM a tourné la page du logo Bouchet instauré le 1er août 2004 en innovant avec un nouvel écusson qui suscite déjà de vives réactions en général négatives de la part des inconditionnels supporters de l'Olympique de Marseille.

Un nouveau logo pour l’OM, qui ne fait pas l'unanimité.



En 2004, le précédent changement avait lui aussi divisé.

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«Je suis déjà nostalgique de l’ancien» Il n'y a qu'à s'attarder sur certains commentaires figurant en dessous du post de l'OM sur les réseaux sociaux suite à l'annonce du nouvel emblème du club marseillais. Fille de Bernard Tapie, défunt ex-président de l'institution marseillaise, Sophie Tapie a signifié son mécontentement avec la nouvelle direction choisie par le club au sujet du logo sur Instagram. « Je suis déjà nostalgique de l’ancien… C’est comme si on voulait oublier l’histoire de l’OM. Où est notre slogan ? Je suis peut-être un peu vieux jeu à cause de mon histoire personnelle ! Mais bon, allez l’OM quoi qu’il arrive ».