OM : 20 ans plus tard, ça recommence ?

Tout changement d'une habitude engendre des réactions et pas souvent positives. La campagne de promotion du nouvel écusson de l'OM effectuée par le club marseillais en est la preuve. D'autant plus que ce mécontentement avait déjà été exprimé au moment de l'annonce du désormais futur ancien logo...
Cela a été officialisé cette semaine bien que l'information de La Provence avait été vivement commentée depuis plusieurs jours. L'OM a tourné la page du logo Bouchet instauré le 1er août 2004 en innovant avec un nouvel écusson qui suscite déjà de vives réactions en général négatives de la part des inconditionnels supporters de l'Olympique de Marseille.
«Je suis déjà nostalgique de l’ancien»
Il n'y a qu'à s'attarder sur certains commentaires figurant en dessous du post de l'OM sur les réseaux sociaux suite à l'annonce du nouvel emblème du club marseillais. Fille de Bernard Tapie, défunt ex-président de l'institution marseillaise, Sophie Tapie a signifié son mécontentement avec la nouvelle direction choisie par le club au sujet du logo sur Instagram. « Je suis déjà nostalgique de l’ancien… C’est comme si on voulait oublier l’histoire de l’OM. Où est notre slogan ? Je suis peut-être un peu vieux jeu à cause de mon histoire personnelle ! Mais bon, allez l’OM quoi qu’il arrive ».
Il y a 22 ans, c'était le même refrain : «L'ancien logo, c'est notre identité, notre histoire»
Une colère qui fait écho à celle de certains supporters de l'OM au moment de l'annonce du nouvel écusson en 2004 comme l'atteste ce reportage déterré par INA sur X avec les propos du responsable des supporters : Puissance Mars de l'époque : Franck Roy. « Il est lamentable comme l'équipe (rires). L'ancien logo, c'est notre identité, notre histoire. Actuellement, il vaut mieux faire une nouvelle équipe plutôt qu'un nouveau logo ».
Déjà 22 ans en arrière, comme c'est le cas actuellement, la volonté du service communication de l'Olympique de Marseille prônait l'idée d'évolution. « On a voulu traduire l'évolution du club à travers un graphisme qui soit à la fois attaché aux racines du club et qui s'ouvre un peu à la modernité », dévoilait Laurent Carenzo, ancien directeur de la communication. On prend les mêmes et on recommence.