Amadou Diawara

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques en Espagne, et ce, à cause de sa façon de jouer avec le Real Madrid. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Habib Beye a laissé clairement entendre qu'il avait le même problème avec son numéro 10 : Mason Greenwood.

Pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé a été pris en grippe par la presse espagnole. Reconnaissant qu'il ne faisant pas suffisamment d'efforts défensifs, le numéro 10 du Real Madrid a été sous le feu des critiques dernièrement. En effet, plusieurs journalistes ont taclé Kylian Mbappé, allant jusqu'à affirmer que l'équipe d'Alvaro Arbeloa était meilleure sans lui.

Nouveau président à l'OM : Un homme politique influent lâche un indice ! https://t.co/YvGR4UYbjC — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«Aujourd'hui, il ne fera pas un retour défensif sur 50 mètres» Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Habib Beye a admis qu'il avait le même problème avec son numéro 10 : Mason Greenwood. « L'OM plus fort sans Mason Greenwood ? C'est lié au fait qu'on le voit moins défendre. Aujourd'hui, il ne fera pas un retour défensif sur 50 mètres, mais il peut couper des lignes de passe. Parfois, il faut accepter un déficit défensif quand il y a autant d'apport offensif. Mason est très important pour notre attaque, il ne faut pas lui retirer ses qualités. Mais oui, il reste perfectible sur le plan défensif », a reconnu le coach de l'OM.