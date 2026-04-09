Nouveau président à l'OM : Un homme politique influent lâche un indice !

Frank McCourt n'a pas caché sa volonté de voir débarquer un nouveau président d'ici la fin de la saison à l'OM. Et pour cause, Pablo Longoria a été démis de ses fonctions à la fin du mois de janvier et n'a pas encore été remplacé. Mais un homme politique influent dans la région donne plusieurs indices.
Depuis le mois de février, l'OM avance avec un président par intérim à savoir Alban Juster. Cependant, Frank McCourt espère pouvoir trouver le successeur définitif de Pablo Longoria avant la fin de saison. Plusieurs noms ont circulé ces derniers jours, sans qu'un grand favori ne se dégage concrètement. Président du conseil régional PACA, Renaud Muselier a d'ailleurs dévoilé certains détails du profil attendu à l'OM.
Renaud Muselier donne des indices sur le profil du futur président
« J’ai toute confiance dans l’actionnaire pour placer son argent entre les mains de la bonne personne. Idéalement, ce serait un président éloigné le plus possible des moyens financiers de Frank McCourt. Quelqu’un qui ne surpaiera pas toutes sortes d’individus ou d’intermédiaires, et qui s’intéressera vraiment aux résultats de l’équipe. C’est à ce prix que l’on évitera d’attirer un mercenaire d’abord guidé par l’appât du gain », lâche-t-il dans les colonnes de La Tribune du Dimanche avant de poursuivre.
«Quelques qualités me semblent indispensables»
« Je ne veux citer aucun nom de candidat potentiel, mais quelques qualités me semblent indispensables : un bon connaisseur du monde du football, capable de garder les pieds sur terre. Un homme ou une femme de dialogue avec les médias et d’échange avec les supporters, deux composantes qu’il faut toujours prendre en compte quand on représente ce club en France et en Europe. Étant donné le contexte pour l’ensemble du football français, un dirigeant à l’aise avec l’équation financière. Il faudrait aussi que l’environnement marseillais facilite la tâche à la personne qui aura été désignée », ajoute Renaud Muselier.