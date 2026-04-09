Nouveau président à l'OM : Un homme politique influent lâche un indice !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Frank McCourt n'a pas caché sa volonté de voir débarquer un nouveau président d'ici la fin de la saison à l'OM. Et pour cause, Pablo Longoria a été démis de ses fonctions à la fin du mois de janvier et n'a pas encore été remplacé. Mais un homme politique influent dans la région donne plusieurs indices.

Depuis le mois de février, l'OM avance avec un président par intérim à savoir Alban Juster. Cependant, Frank McCourt espère pouvoir trouver le successeur définitif de Pablo Longoria avant la fin de saison. Plusieurs noms ont circulé ces derniers jours, sans qu'un grand favori ne se dégage concrètement. Président du conseil régional PACA, Renaud Muselier a d'ailleurs dévoilé certains détails du profil attendu à l'OM.

Pablo Longoria se acerca a River Plate.



Al español le ha seducido la propuesta y los medios que le ofrece el club, al que considera un grande en todos los sentidos. Ha priorizado su oferta sobre otros equipos por la relevancia de River.



Las conversaciones se intensificaron en… pic.twitter.com/uKk4MFIL8Q — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2026

Renaud Muselier donne des indices sur le profil du futur président « J’ai toute confiance dans l’actionnaire pour placer son argent entre les mains de la bonne personne. Idéalement, ce serait un président éloigné le plus possible des moyens financiers de Frank McCourt. Quelqu’un qui ne surpaiera pas toutes sortes d’individus ou d’intermédiaires, et qui s’intéressera vraiment aux résultats de l’équipe. C’est à ce prix que l’on évitera d’attirer un mercenaire d’abord guidé par l’appât du gain », lâche-t-il dans les colonnes de La Tribune du Dimanche avant de poursuivre.