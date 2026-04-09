OM : Six ans plus tard, il revient enfin à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille doit se racheter après deux défaites de rang en Ligue 1, compliquant la course à la qualification en Ligue des champions qui est le dernier objectif viable après quelques rendez-vous manqués cette saison. Un revenant est attendu au Vélodrome vendredi soir des années après l'avoir quitté.

Quand il a quitté Marseille, il ne devait certainement pas s'attendre à ce que sa carrière prenne ce virage là. Pendant cinq saisons pleines à l'Olympique de Marseille au cours desquelles il a vécu une épopée européenne mémorable qui reste encore dans la mémoire collective au sein de la cité phocéenne, l'attaquant reconverti défenseur latéral a fait son trou. Au point où un grand club d'Europe a fait appel à lui à l'expiration de son contrat.

#OMFCM



💬 "Un plaisir de retourner à Marseille avec mon club formateur" ⤵️ pic.twitter.com/wNmL0QPyd7 — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 8, 2026

«J'ai passé de très belles années là-bas» En pleine crise sanitaire liée au Covid-19 en 2020, Bouna Sarr quittait l'OM pour s'engager en faveur du Bayern Munich. Dès lors, les blessures se sont enchaînées pour Bouna Sarr avec notamment une rupture du ligament croisé survenue après une opération au genou. Ayant disparu des radars à son départ du Bayern en 2024, il a refait surface au FC Metz, son club formateur, cet hiver. Vendredi, il reviendra à l'Orange Vélodrome avec l'équipe de Moselle pour y affronter l'OM. « C'est toujours un bon match à jouer pour un footballeur et nous allons tout donner sur le terrain pour être performants. J'ai passé de très belles années là-bas. Je retiens vraiment que du positif, notamment cette épopée en Coupe d'Europe »