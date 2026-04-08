«Ils ont tout brûlé» : Il raconte un épisode traumatisant à l'OM...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM n'est pas un club comme les autres, et lorsque les choses se passent mal, cela peut rapidement déraper. D'ailleurs, un ancien Marseillais raconte un épisode qui l'a traumatisé lors de son passage à Marseille. Il reconnait même que ce fut un «moment très dur».

Le 30 janvier 2021 reste comme une date à oublier pour l'OM. Et pour cause, ce fut ce jour-là que les incidents ont eu lieu à la Commanderie. Furieux face aux résultats du club, les supporters se sont alors rendus à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, afin de manifester leur mécontentement de manière très violente. Des incidents graves ont émaillé cette journée dont Alvaro Gonzalez, qui était alors l'un des cadres de l'effectif marseillais, se souvient. Un épisode qu'il n'a pas oublié et qui laisse de très mauvais souvenirs.

Álvaro González : « Lorsque j'ai affronté Barcelone avec l'Espanyol dans un match très tendu, j'ai dit à Messi : 'Tu es vraiment petit, minuscule.'



Il m'a regardé et a répondu : « Tu es vraiment nul au football. »



J’ai eu le dernier mot en lui disant : « Oui, nous avons tous… pic.twitter.com/fMCt66SLxw — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) December 20, 2025

Alvaro Gonzalez raconte l'épisode de la Commanderie « 3 000 ultras se sont introduits dans le centre d’entraînement, ils ont brûlé l’entrée. On est sortis, les capitaines avec Villas-Boas, et tu te rends compte que parler à ces moments-là ne sert à rien. Il y avait des pierres, de la fumée, des gaz lacrymogènes… de tout. Ils nous ont volé tout ce qu’on avait pour jouer », lâche-t-il au micro du podcast El After de Post United avant de poursuivre en évoquant plus globalement les difficultés à jouer à l'OM.