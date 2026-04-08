Nouveau président de l’OM : Les cases à cocher pour éviter de faire venir «un mercenaire»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs jours qu’une question revient en boucle à Marseille : qui sera le prochain président de l’OM ? Alors que le processus a débuté pour dénicher le futur boss du club phocéen, celui-ci devra répondre à certains critères. Frank McCourt a dévoilé ce qu’il recherchait, mais qu’il y aurait d’autres cases à cocher pour éviter de faire venir la mauvaise personne.

L’OM se cherche un nouveau président et Frank McCourt sait ce qu'il veut. Dans son récent entretien pour le JDD, le propriétaire du club phocéen avait ainsi révélé ses critères. McCourt avait alors confié : « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté ».

OM : Habib Beye a «un melon démesuré» et se fait dézinguer https://t.co/mcvpoEVkd0 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Qui sera le bon président pour l'OM ? Frank McCourt trouvera-t-il chaussure à son pied ? En attendant, tout le mot a son mot à dire sur celui qui doit être le prochain président de l’OM. Président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier a ainsi pris la parole pour La Tribune Dimanche. Et dans un premier temps, il a confié : « J'ai toute confiance dans l'actionnaire pour placer son argent entre les mains de la bonne personne. Idéalement, ce serait un président éloigné le plus possible des moyens financiers de Frank McCourt. Quelqu'un qui ne surpaiera pas toutes sortes d'individus ou d'intermédiaires, et qui s'intéressera vraiment aux résultats de l'équipe. C'est à ce prix que l'on évitera d'attirer un mercenaire d'abord guidé par l’appât du gain ».