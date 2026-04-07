Mercato - OM - Habib Beye n’est pas «un bon coach» : Une erreur de casting à Marseille ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un remplaçant à Roberto De Zerbi au mois de février dernier, l’OM a rapidement jeté son dévolu sur Habib Beye, le choix de Medhi Benatia. Après la défaite à Monaco (2-1) dimanche, le technicien sénégalais est devenu le premier entraîneur à perdre trois de ses sept premiers matchs en tant qu’entraîneur de Marseille. Un consultant s’est interrogé sur la décision de l’engager, doutant qu’il soit un bon coach de Ligue 1.

Battu par l’AS Monaco (2-1) dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’OM a fait une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions et n’est plus maître de son destin. Une qualification très importante, aussi bien pour le club que pour Habib Beye, car elle conditionnera très certainement son avenir, bien qu’il se soit engagé jusqu’en juin 2027 à son arrivée mi-février.

Mercato - OM : Trois transferts déjà annoncés et ils vont coûter 38M€ https://t.co/lo8fwjlehS — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Je ne suis pas encore sûr que Beye soit un bon coach de Ligue 1 » Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Jérôme Alonzo a donné son avis sur la situation de l’entraîneur de l’OM : « Habib Beye est-il déjà en échec ? Un échec, ce serait sévère et injuste. Il peut très bien battre Rennes à la dernière journée et finir 3ème. Et là, ça ne sera pas un échec. En revanche, en échec, oui, mais ce n’est pas le seul fautif. Oui Habib Beye le coach est en échec. Sur ce que je vois franchement, les matchs…Rennes, typiquement avec Haise, au bout de 10 jours, tu vois une dynamique. Après, Beye n’est pas aidé par un contexte, par ses joueurs, par ce club qui vit dans le mélodrame depuis la journée 1 et même avant parce que l’été a été compliqué. Je ne l’excuse pas, je dis qu’il est en échec pour ces raisons. Et la principale, c’est qu’il y a des joueurs dans cette équipe qui ont un niveau mais catastrophique. Je parle juste football. Il est en échec pour toutes ces raisons. Un échec, on verra fin mai. Mais en échec pour l’instant par rapport à un contexte, par rapport à ses qualités de coach aussi. Je ne suis pas encore sûr que Beye soit un bon coach de Ligue 1. J'en sais rien. Et de ce que je vois là, je n’ai pas la certitude qu’il le soit encore. »