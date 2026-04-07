Mercato - OM : Un champion du monde à Marseille, la décision est prise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tombé du podium dimanche après sa défaite face à l’AS Monaco (2-1) et en pleine réorganisation en interne, où un président et un directeur sportif sont attendus, l’OM a en revanche déjà tranché dans d’autres dossiers. En ce sens, le club a pris une décision concernant le transfert d’un champion du monde.

L’été dernier, l’OM a renforcé son effectif avec plusieurs joueurs recrutés sous la forme de prêt. Ce qui est notamment le cas de Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah, dont les prêts comportent des options d’achat obligatoires. Comme indiqué par RMC Sport, ils devraient encore être à Marseille la saison prochaine et les recruter définitivement coûtera environ 38M€ au club.

Nouveau président de l’OM : Un ex-joueur de Marseille pour régler le problème ? https://t.co/JPVAKXO3xI — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

L’OM ne conservera pas Pavard Lui aussi prêté, par l’Inter Milan, l’option d’achat de Benjamin Pavard, estimée à 15M€, n’est pas obligatoire et le défenseur âgé de 29 ans ne sera plus à Marseille la saison prochaine. Si ce sera sûrement aux futurs dirigeants de trancher, RMC Sport explique que l’OM ne le conservera pas, même en cas de qualification en Ligue des champions. Venu avec le statut de champion du monde, le recrutement de Benjamin Pavard est un échec et son futur ne fait pas vraiment de doute. « Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique », déclarait Eric Di Meco lundi dans le Super Moscato Show sur RMC.