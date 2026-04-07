Mercato - OM : Un champion du monde à Marseille, la décision est prise

Tombé du podium dimanche après sa défaite face à l’AS Monaco (2-1) et en pleine réorganisation en interne, où un président et un directeur sportif sont attendus, l’OM a en revanche déjà tranché dans d’autres dossiers. En ce sens, le club a pris une décision concernant le transfert d’un champion du monde.
L’été dernier, l’OM a renforcé son effectif avec plusieurs joueurs recrutés sous la forme de prêt. Ce qui est notamment le cas de Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah, dont les prêts comportent des options d’achat obligatoires. Comme indiqué par RMC Sport, ils devraient encore être à Marseille la saison prochaine et les recruter définitivement coûtera environ 38M€ au club.
L’OM ne conservera pas Pavard
Lui aussi prêté, par l’Inter Milan, l’option d’achat de Benjamin Pavard, estimée à 15M€, n’est pas obligatoire et le défenseur âgé de 29 ans ne sera plus à Marseille la saison prochaine. Si ce sera sûrement aux futurs dirigeants de trancher, RMC Sport explique que l’OM ne le conservera pas, même en cas de qualification en Ligue des champions. Venu avec le statut de champion du monde, le recrutement de Benjamin Pavard est un échec et son futur ne fait pas vraiment de doute. « Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique », déclarait Eric Di Meco lundi dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Il faut que ça s’arrête »
« Je me refuse à dire que ce qu’il a fait, c’est qu’il était surcoté ou qu’il avait des bons mecs autour de lui, non non non. Ce n’est pas beau de faire ça. Par contre, tu peux te dire qu’il est peut-être dans les saisons de fin de carrière qu’on a tous connues. Il a que 29 ans ? Peut-être que ça commence plus tôt que les autres pour lui. Et peut-être qu’il va partir dans un autre club l’année prochaine et il va être bon. On ne va pas mettre en doute toute sa carrière sur huit mois à l’OM quand même. Moi, je me refuse de faire ça. Par contre, dire qu’il faut que ça s’arrête, ça n’est pas lui manquer de respect. C’est peut-être un soulagement pour lui. Peut-être que s’il s’en va ailleurs, ce sera mieux pour lui », a ajouté l’ancien joueur de l’OM.