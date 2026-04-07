Mercato - OM : «Il faut que ça s’arrête», le joueur qu’il ne veut plus voir à Marseille la saison prochaine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement l’été dernier, un joueur ne donne pas satisfaction depuis qu’il est à l’OM. Prêté avec option d’achat, il ne devrait pas être conservé la saison prochaine. S’il ne veut pas remettre en question l’ensemble de sa carrière, un consultant estime en revanche qu’il ne doit pas rester à Marseille.

Si l’avenir de Benjamin Pavard ne faisait déjà plus trop de doute, cela s’est une nouvelle fois confirmé dimanche, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1). Titularisé par Habib Beye, l’international français (55 sélections) a encore été coupable d’une erreur qui a coûté un but à son équipe. Prêté avec une option d’achat de 15M€, tout porte à croire qu’il retournera à l’Inter Milan cet été.

❌ Eric Di Meco : "C'est une blague cette question Pierrot ? Je ne remets pas en question sa très bonne carrière et son palmarès mais Pavard est catastrophique. Il faut que ça s'arrête avec l'OM." pic.twitter.com/tn5qDJaKeh — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 6, 2026

Pavard, « c’est catastrophique » « Dis-moi, c’est une blague la question que tu poses j’espère ? », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC, quand Pierre Dorian a demandé si Benjamin Pavard devait rester à l’OM la saison prochaine. « Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique. »