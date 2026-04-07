Mercato - OM : «Il faut que ça s’arrête», le joueur qu’il ne veut plus voir à Marseille la saison prochaine

Arrivé seulement l’été dernier, un joueur ne donne pas satisfaction depuis qu’il est à l’OM. Prêté avec option d’achat, il ne devrait pas être conservé la saison prochaine. S’il ne veut pas remettre en question l’ensemble de sa carrière, un consultant estime en revanche qu’il ne doit pas rester à Marseille.
Si l’avenir de Benjamin Pavard ne faisait déjà plus trop de doute, cela s’est une nouvelle fois confirmé dimanche, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1). Titularisé par Habib Beye, l’international français (55 sélections) a encore été coupable d’une erreur qui a coûté un but à son équipe. Prêté avec une option d’achat de 15M€, tout porte à croire qu’il retournera à l’Inter Milan cet été.
Pavard, « c’est catastrophique »
« Dis-moi, c’est une blague la question que tu poses j’espère ? », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC, quand Pierre Dorian a demandé si Benjamin Pavard devait rester à l’OM la saison prochaine. « Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique. »
« Peut-être que s’il s’en va ailleurs, ce sera mieux pour lui »
« Je me refuse à dire que ce qu’il a fait, c’est qu’il était surcoté ou qu’il avait des bons mecs autour de lui, non non non. Ce n’est pas beau de faire ça. Par contre, tu peux te dire qu’il est peut-être dans les saisons de fin de carrière qu’on a tous connues », a ajouté Eric Di Meco. Bien que Benjamin Pavard n’ait que 29 ans, l’ancien joueur de l’OM estime que « peut-être que ça commence plus tôt que les autres pour lui. Et peut-être qu’il va partir dans un autre club l’année prochaine et il va être bon. On ne va pas mettre en doute toute sa carrière sur huit mois à l’OM quand même. Moi, je me refuse de faire ça. Par contre, dire qu’il faut que ça s’arrête, ça n’est pas lui manquer de respect. C’est peut-être un soulagement pour lui. Peut-être que s’il s’en va ailleurs, ce sera mieux pour lui. »