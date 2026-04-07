Mercato - PSG : «On pourrait envisager de recruter Dembélé», la proposition de transfert qui ne va pas plaire à Paris

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé est en discussion afin de prolonger avec le PSG, où il est arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone. Si Paris compte sur son Ballon d’Or pour les années à venir, une personne le verrait bien dans un autre club sur le point de perdre son joueur star.
Mercredi soir, le PSG recevra Liverpool, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Une double confrontation qui pourrait être la dernière de Mohamed Salah en C1 avec les Reds. Les deux parties ont déjà officialisé la fin de leur collaboration à la fin de la saison. Remplacer l’international égyptien (113 sélections, 65 buts) ne sera pas facile, mais Brad Friedel a une petite idée : Ousmane Dembélé.
« Dembélé serait parfait sur le côté droit, là où joue Mo »
« On ne peut pas simplement remplacer Mo Salah. On ne pouvait pas remplacer Thierry Henry, on ne pouvait pas remplacer Gareth Bale aux Spurs avec un seul joueur. Pour Liverpool, cela pourrait donc signifier modifier la configuration du milieu de terrain. Avec les buts et les passes décisives de Mo, si on perd tout ça, il faudra peut-être renforcer un peu plus la défense. Mais en regardant l’équipe, des joueurs comme Adam Wharton pourraient bien s’en sortir au centre du terrain, et le club dispose toujours d’attaquants de haut niveau. On pourrait envisager de recruter Dembélé du PSG, qui serait parfait sur le côté droit, là où joue Mo », a confié l’ancien gardien de Liverpool (1997-2000) auprès de Sports Mole.
« Les changements apportés à l’équipe en attaque et en défense ont eu un impact »
Mohamed Salah connait une dernière saison compliquée avec les Reds, lui qui n’a inscrit que 5 buts en Premier League pour le moment. Selon Brad Friedel, les nombreux changements opérés l’été dernier sont peut-être une explication à ses difficultés : « C’est une question difficile, mais il suffit de regarder les performances de Mo depuis son arrivée à Liverpool : sa régularité a été exceptionnelle. Ses statistiques en termes de buts et de passes décisives sont parmi les meilleures, surtout la saison dernière, quand Arne Slot est arrivé et a déchargé Mo de certaines tâches défensives, ce qui lui a permis de s’exprimer pleinement en attaque. Cette saison, les changements apportés à l’équipe en attaque et en défense ont eu un impact, donc oui, les changements au niveau de l’effectif sont sans aucun doute un facteur. »