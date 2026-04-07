Mercato - PSG : «On pourrait envisager de recruter Dembélé», la proposition de transfert qui ne va pas plaire à Paris

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé est en discussion afin de prolonger avec le PSG, où il est arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone. Si Paris compte sur son Ballon d’Or pour les années à venir, une personne le verrait bien dans un autre club sur le point de perdre son joueur star.

Mercredi soir, le PSG recevra Liverpool, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Une double confrontation qui pourrait être la dernière de Mohamed Salah en C1 avec les Reds. Les deux parties ont déjà officialisé la fin de leur collaboration à la fin de la saison. Remplacer l’international égyptien (113 sélections, 65 buts) ne sera pas facile, mais Brad Friedel a une petite idée : Ousmane Dembélé.

Après Achraf Hakimi au PSG, Kylian Mbappé a un nouvel ami ! https://t.co/P7yOFPG54z — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Dembélé serait parfait sur le côté droit, là où joue Mo » « On ne peut pas simplement remplacer Mo Salah. On ne pouvait pas remplacer Thierry Henry, on ne pouvait pas remplacer Gareth Bale aux Spurs avec un seul joueur. Pour Liverpool, cela pourrait donc signifier modifier la configuration du milieu de terrain. Avec les buts et les passes décisives de Mo, si on perd tout ça, il faudra peut-être renforcer un peu plus la défense. Mais en regardant l’équipe, des joueurs comme Adam Wharton pourraient bien s’en sortir au centre du terrain, et le club dispose toujours d’attaquants de haut niveau. On pourrait envisager de recruter Dembélé du PSG, qui serait parfait sur le côté droit, là où joue Mo », a confié l’ancien gardien de Liverpool (1997-2000) auprès de Sports Mole.