Mercato - PSG : «Ça n'a pas été facile», Kylian Mbappé s'était lâché sur son transfert avorté !

Amadou Diawara

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid le 1er juillet 2024. Interrogé par la presse espagnole en avril 2025, l'international français a reconnu qu'il aurait pu quitter le club de la capitale quelques années plus tôt.

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a signé au PSG lors de l'été 2017. Malgré l'intérêt du Real Madrid, l'attaquant de 27 ans a rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Alors que le PSG a levé sa clause à 180M€, Kylian Mbappé a défendu les couleurs rouge et bleu pendant sept années. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an et demi.

«Ça se passe mal», Kylian Mbappé en froid avec une autre star du Real Madrid ? https://t.co/8XHJZzsnD5 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Quand je lui ai dit que je restais à Paris...» Lors d'un entretien accordé à La Sexta en avril 2025, Kylian Mbappé avait rappelé qu'il aurait pu signer au Real Madrid deux années plus tôt. « Mon transfert avorté au Real Madrid au printemps 2022 ? Ça n'a pas été facile, mais sincèrement, avec le président, j'ai toujours eu une bonne relation. Parce que dès le premier jour, il a été à mes côtés. Et même quand je lui ai dit que je restais à Paris, il a toujours eu de l'affection pour moi et m'a toujours envoyé des messages gentils. Et ça, ça compte beaucoup pour moi. Comme le fait qu'il ait toujours été chaleureux avec ma famille. Et ces choses-là, ça se sent et ça fait la différence », a confié l'actuel numéro 10 de la Maison-Blanche, avant d'en rajouter une couche sur Florentino Pérez, son président.