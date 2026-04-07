Mercato - PSG : Un «drôle de joueur» signe à Paris, l'entraîneur ne savait pas quoi en faire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, le PSG s'est lancé dans une nouvelle stratégie en recrutant plusieurs joueurs assez jeunes afin de préparer l'avenir du club. Et si certains se sont avérés être des réussites, d'autres ont connu de sérieux échecs à l'image de ce «drôle de joueur».

Mercredi soir, Hugo Ekitike va recroiser la route du PSG, deux ans après son départ définitif du club. Recruté pour environ 30M€ durant l'été 2022 en provenance de Reims, le jeune attaquant français avait eu du mal à s'imposer à Paris. Il faut dire qu'à cette époque, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont indélogeables ce qui offrait peu d'options à Hugo Ekitike de s'épanouir. Résultat, seulement un an après son arrivée, le PSG essaie de s'en séparer en l'utilisant comme monnaie d'échange pour Randal Kolo Muani. Ce qu'il refusera. Par conséquent, Hugo Ekitike ne jouera pas pendant six mois, avant un prêt à l'Eintracht Francfort en janvier 2024 qui débouchera sur un transfert définitif l'été suivant. Thierry Oleksiak, adjoint de Christophe Galtier qui était alors l'entraîneur du PSG, revient sur les difficultés d'Hugo Ekitike à Paris.

"𝐵𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑠𝑖𝑟" ☺️



Les réactions d'Hugo Ekitiké et Maxence Lacroix après la victoire contre le Brésil 🇧🇷 pic.twitter.com/PE3EK7yEPy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 27, 2026

Ekitike n'a pas tout réussi au PSG « Sur la saison qu’il fait avec nous, ce serait sévère de parler de rendez-vous raté. Quand il arrive, Hugo est un drôle de joueur, un attaquant au profil moderne, grand mais coordonné, vif et technique malgré ses grands segments. Mais il n’a que 20 ans, il a encore besoin de s’étoffer. Et au-delà des statuts, les mecs devant lui sont intouchables ne serait-ce que d’un point de vue statistique », confie-t-il dans les colonnes du Parisien avant d'en rajouter un couche.