Mercato - OM : Trois transferts déjà annoncés et ils vont coûter 38M€

Si plusieurs zones d’ombre doivent encore être éclaircies d’ici-là, notamment l’identité du président et du directeur sportif, l’OM a déjà acté trois transferts dans l’optique de la saison prochaine. Trois joueurs actuellement prêtés, mais que Marseille recrutera définitivement après avoir levé leur option d’achat, contre un montant total estimé à 38M€.
Le moins que l’on puisse dire est que l’avenir est très flou à l’OM. Un nouveau président est attendu prochainement et Frank McCourt espère pouvoir l’annoncer d’ici à la fin de la saison. Il faudra également trouver un directeur sportif, l’homme d’affaires américain ayant confirmé le départ de Medhi Benatia une fois l’exercice 2025-2026 terminé.
Medina, Traoré et Weah seront à l’OM la saison prochaine
La qualification, ou non, pour la prochaine édition de la Ligue des champions sera elle aussi déterminante pour le futur de l’OM à court terme. En attendant que ces zones d’ombre soient éclaircies, il y a tout de même quelques certitudes, notamment concernant l’avenir de trois joueurs : Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah. Tous les trois arrivés l’été dernier, ils devraient encore être à Marseille la saison prochaine, comme expliqué par RMC Sport.
L’OM va dépenser 38M€ au total
Prêtés respectivement par le RC Lens, Bournemouth et la Juventus, leur option d’achat est obligatoire, ce qui va coûter 38M€ au total à l’OM : 18M€ pour Facundo Medina, 7M€ pour Hamed Junior Traoré et 13M€ pour Timothy Weah. Si le premier n’a pas totalement répondu aux attentes, le club estime que c’est surtout en raison des problèmes physiques qu’il a rencontrés. Le second a longtemps été éloigné des terrains en début de saison, tandis que le troisième est la bonne surprise de cet exercice 2025-2026. L’international américain a su convaincre tout le monde par sa polyvalence et sa régularité. Si ce sera forcément à la nouvelle direction de trancher, l’OM veut plus de stabilité et, dans la mesure du possible, ne pas se séparer des joueurs arrivés il y a seulement un an. Sauf surprise, on devrait donc revoir Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah à Marseille la saison prochaine.