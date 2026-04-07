Mercato - OM : Trois transferts déjà annoncés et ils vont coûter 38M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si plusieurs zones d’ombre doivent encore être éclaircies d’ici-là, notamment l’identité du président et du directeur sportif, l’OM a déjà acté trois transferts dans l’optique de la saison prochaine. Trois joueurs actuellement prêtés, mais que Marseille recrutera définitivement après avoir levé leur option d’achat, contre un montant total estimé à 38M€.

Le moins que l’on puisse dire est que l’avenir est très flou à l’OM. Un nouveau président est attendu prochainement et Frank McCourt espère pouvoir l’annoncer d’ici à la fin de la saison. Il faudra également trouver un directeur sportif, l’homme d’affaires américain ayant confirmé le départ de Medhi Benatia une fois l’exercice 2025-2026 terminé.

Un retour à l'OM après l'équipe de France ? Didier Deschamps a lâché sa réponse en public https://t.co/hXvxO5n5I8 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Medina, Traoré et Weah seront à l’OM la saison prochaine La qualification, ou non, pour la prochaine édition de la Ligue des champions sera elle aussi déterminante pour le futur de l’OM à court terme. En attendant que ces zones d’ombre soient éclaircies, il y a tout de même quelques certitudes, notamment concernant l’avenir de trois joueurs : Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah. Tous les trois arrivés l’été dernier, ils devraient encore être à Marseille la saison prochaine, comme expliqué par RMC Sport.