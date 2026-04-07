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Mercato - OM : Trois transferts déjà annoncés et ils vont coûter 38M€

Mercato - OM : Trois transferts déjà annoncés et ils vont coûter 38M€
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si plusieurs zones d’ombre doivent encore être éclaircies d’ici-là, notamment l’identité du président et du directeur sportif, l’OM a déjà acté trois transferts dans l’optique de la saison prochaine. Trois joueurs actuellement prêtés, mais que Marseille recrutera définitivement après avoir levé leur option d’achat, contre un montant total estimé à 38M€.

Le moins que l’on puisse dire est que l’avenir est très flou à l’OM. Un nouveau président est attendu prochainement et Frank McCourt espère pouvoir l’annoncer d’ici à la fin de la saison. Il faudra également trouver un directeur sportif, l’homme d’affaires américain ayant confirmé le départ de Medhi Benatia une fois l’exercice 2025-2026 terminé.

Medina, Traoré et Weah seront à l’OM la saison prochaine

La qualification, ou non, pour la prochaine édition de la Ligue des champions sera elle aussi déterminante pour le futur de l’OM à court terme. En attendant que ces zones d’ombre soient éclaircies, il y a tout de même quelques certitudes, notamment concernant l’avenir de trois joueurs : Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah. Tous les trois arrivés l’été dernier, ils devraient encore être à Marseille la saison prochaine, comme expliqué par RMC Sport.

L’OM va dépenser 38M€ au total

Prêtés respectivement par le RC Lens, Bournemouth et la Juventus, leur option d’achat est obligatoire, ce qui va coûter 38M€ au total à l’OM : 18M€ pour Facundo Medina, 7M€ pour Hamed Junior Traoré et 13M€ pour Timothy Weah. Si le premier n’a pas totalement répondu aux attentes, le club estime que c’est surtout en raison des problèmes physiques qu’il a rencontrés. Le second a longtemps été éloigné des terrains en début de saison, tandis que le troisième est la bonne surprise de cet exercice 2025-2026. L’international américain a su convaincre tout le monde par sa polyvalence et sa régularité. Si ce sera forcément à la nouvelle direction de trancher, l’OM veut plus de stabilité et, dans la mesure du possible, ne pas se séparer des joueurs arrivés il y a seulement un an. Sauf surprise, on devrait donc revoir Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah à Marseille la saison prochaine.

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