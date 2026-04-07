Mercato - PSG : «Il n’y a rien de plus», un coup de froid est lâché pour un joueur du Real Madrid ?

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale s’est mis en quête de renforts à offrir à Luis Enrique pour la saison prochaine. Ces derniers jours, des rumeurs ont annoncé un joueur du Real Madrid dans le viseur des Rouge-et-Bleu. Mais un coup de froid semble avoir été jeté sur ce dossier.
Le PSG risque d’être plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaite apporter de la profondeur à l’effectif de Luis Enrique afin d’éviter d’être à court de solution en cas de pépin physique. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes. Un joueur du Real Madrid a notamment été annoncé dans le viseur des champions d’Europe 2025. Mais un coup de froid semble avoir été lâché sur ce dossier.
«Le Real Madrid ne considère pas Eduardo Camavinga hors du projet»
« Plusieurs questions sur Eduardo Camavinga. Quelle est la situation ? Premièrement, on doit rappeler que Camavinga est vraiment un joueur important. Il a peut-être eu des périodes compliquées, il n’est pas dans sa meilleure forme, mais il reste un joueur important. De ce que je sais, le Real Madrid ne considère pas Eduardo Camavinga hors du projet ou de le vendre à tout prix. Mais en cas de bonne offre, le Real Madrid pourrait revoir sa position avec Eduardo Camavinga » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
«Je ne suis pas au courant de contacts entre le PSG et Camavinga»
« Mais si cette grosse offre, attractive pour le joueur et le club, ne vient pas, le Real Madrid n’est pas désespéré. Donc il ne sera pas poussé hors de l’équipe ou du projet. En ce qui concerne le PSG, je ne suis pas au courant de contacts entre le PSG et Camavinga jusqu’à présent. C’est un joueur français, et pour le PSG, recruter des talents français est attractif. Mais pour le moment, il n’y a rien de plus » a ensuite ajouté le journaliste spécialiste du mercato. Affaire à suivre...