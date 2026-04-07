Mercato - PSG : «Il n’y a rien de plus», un coup de froid est lâché pour un joueur du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale s’est mis en quête de renforts à offrir à Luis Enrique pour la saison prochaine. Ces derniers jours, des rumeurs ont annoncé un joueur du Real Madrid dans le viseur des Rouge-et-Bleu. Mais un coup de froid semble avoir été jeté sur ce dossier.

Le PSG risque d’être plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaite apporter de la profondeur à l’effectif de Luis Enrique afin d’éviter d’être à court de solution en cas de pépin physique. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes. Un joueur du Real Madrid a notamment été annoncé dans le viseur des champions d’Europe 2025. Mais un coup de froid semble avoir été lâché sur ce dossier.

«Cela a fait ses preuves» : Le PSG frappe fort avec un coup historique ? https://t.co/Zd6lLtriEF — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Le Real Madrid ne considère pas Eduardo Camavinga hors du projet» « Plusieurs questions sur Eduardo Camavinga. Quelle est la situation ? Premièrement, on doit rappeler que Camavinga est vraiment un joueur important. Il a peut-être eu des périodes compliquées, il n’est pas dans sa meilleure forme, mais il reste un joueur important. De ce que je sais, le Real Madrid ne considère pas Eduardo Camavinga hors du projet ou de le vendre à tout prix. Mais en cas de bonne offre, le Real Madrid pourrait revoir sa position avec Eduardo Camavinga » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.