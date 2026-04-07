Mercato - PSG : C’est confirmé pour un joueur du Real Madrid

Du côté du PSG, on préparerait dès à présent le prochain mercato estival. Malgré les forces actuellement à disposition pour Luis Enrique, on voudrait donc lui offrir du sang neuf, notamment au milieu de terrain. En ce sens, le nom d’Enzo Fernandez (Chelsea) a pu être évoqué, au même titre que celui d’un joueur actuel du Real Madrid.
Et si le PSG faisait ses emplettes au Real Madrid à l’occasion du prochain mercato estival ? Actuellement, un joueur de la Casa Blanca semble voir son avenir s’écrire loin de la capitale espagnole : Eduardo Camavinga. N’étant clairement pas l’un des premiers choix à Madrid, l’international français pourrait donc aller voir ailleurs dans les mois à venir. Recruter Camavinga devrait intéresser plusieurs clubs et c’est ainsi que certains ont évoqué la possibilité qu’il rejoigne le PSG.
Le PSG pas intéressé par Camavinga
Alors qu’Eduardo Camavinga évoluait au Stade Rennais, le PSG était intéressé. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Pas vraiment si l’on en croit d’autres échos en provenance d’Espagne. En effet, dernièrement, la presse ibérique faisait savoir que le club de la capitale n’avait pas vraiment pour objectif de recruter le milieu de terrain du Real Madrid. Avec ses joueurs actuels au milieu, le PSG ne voudrait pas de Camavinga.
Aucun contact
Et voilà que ce mardi, RMC a confirmé la tendance concernant Eduardo Camavinga et le PSG. A son tour, le média français est venu refroidir les rumeurs en provenance d’Espagne. On peut ainsi apprendre qu’il n’y aurait actuellement aucun contact entre le joueur du Real Madrid et le club de la capitale pour un futur transfert.
L’avenir d’Eduardo Camavinga ne devrait donc visiblement pas s’écrire du côté du PSG. Il n’empêche que le milieu de terrain pourrait bel et bien quitter le Real Madrid cet été. Comme ça a été expliqué en Espagne, la Casa Blanca s’en remettra à la décision prise par son joueur pour son avenir. Camavinga ne sera donc pas retenu et pourrait donc aller chercher du temps de jeu loin du Real Madrid. Affaire à suivre…