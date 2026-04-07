Mercato - PSG : C’est confirmé pour un joueur du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on préparerait dès à présent le prochain mercato estival. Malgré les forces actuellement à disposition pour Luis Enrique, on voudrait donc lui offrir du sang neuf, notamment au milieu de terrain. En ce sens, le nom d’Enzo Fernandez (Chelsea) a pu être évoqué, au même titre que celui d’un joueur actuel du Real Madrid.

Et si le PSG faisait ses emplettes au Real Madrid à l’occasion du prochain mercato estival ? Actuellement, un joueur de la Casa Blanca semble voir son avenir s’écrire loin de la capitale espagnole : Eduardo Camavinga. N’étant clairement pas l’un des premiers choix à Madrid, l’international français pourrait donc aller voir ailleurs dans les mois à venir. Recruter Camavinga devrait intéresser plusieurs clubs et c’est ainsi que certains ont évoqué la possibilité qu’il rejoigne le PSG.

Mercato - PSG : «Ça n'a pas été facile», Kylian Mbappé s'était lâché sur son transfert avorté ! https://t.co/Amb62oGYBu — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Le PSG pas intéressé par Camavinga Alors qu’Eduardo Camavinga évoluait au Stade Rennais, le PSG était intéressé. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Pas vraiment si l’on en croit d’autres échos en provenance d’Espagne. En effet, dernièrement, la presse ibérique faisait savoir que le club de la capitale n’avait pas vraiment pour objectif de recruter le milieu de terrain du Real Madrid. Avec ses joueurs actuels au milieu, le PSG ne voudrait pas de Camavinga.