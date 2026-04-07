«300 m2, à côté de l’Arc de Triomphe» : Ce joueur avait imposé une sacrée condition pour signer au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un joueur dont se souviennent encore les plus fidèles supporters du Paris Saint-Germain. Interrogé il y a quelques années par le site Virage, cet ancien attaquant était revenu sur les conditions de son arrivée dans la capitale, avec une demande particulière faite à la direction de l’époque.

Au moment de signer un contrat avec un club, de nombreuses clauses peuvent être négociées entre les différentes parties. C’est ce qui est arrivé concernant l’arrivée de Marco Simone au PSG. Interrogé par le site Virage en 2018, l’ancien attaquant italien du club s’était prononcé sur un privilège que lui avait accordé la direction de l’époque, pourtant intransigeante avec les autres membres du vestiaire.

Mercato - «C'est le club de sa vie» : Transfert impossible au PSG ? https://t.co/7t7rSNwx2x — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Je ne voulais pas changer mes habitudes » « Aujourd’hui, c’est devenu quelque chose de normal. A mon époque, vivre à Paris était interdit par le club. Les joueurs devaient habiter près du Camp des Loges. A Milan, j’habitais en plein centre, comme beaucoup de mes coéquipiers. Je ne voulais pas changer mes habitudes, avait expliqué Marco Simone. Je l’avais dit à Michel Denisot. Cela faisait partie des clauses dans mon contrat. Michel Denisot avait peur pour le trafic, avec les embouteillages mais pour moi c’était plus facile qu’à Milan. A Milan, je mettais 50 minutes pour aller Milanello. Pour aller à Saint-Germain, c’était plus rapide ! Je mettais 15-20 minutes. »