Le PSG laisse croire à une bonne surprise : Luis Enrique calme tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du choc contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique s'est prononcé sur son groupe pour le match. Et l'entraîneur du PSG a d'ailleurs mis fin à une bonne surprise espérée par les supporters parisiens.

Sorti sur blessure lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, Bradley Barcola souffre d'une entorse à le cheville qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Et pourtant l'ailier français était présent à l'entraînement collectif ce mardi, de quoi laisser penser qu'il pourrait être disponible pour le quart de finale aller de C1 contre Liverpool mercredi soir. Le communiqué médical a même précisé que « Bradley Barcola a réintégré l’entraînement collectif et poursuit son travail de reprise ». Mais Luis Enrique a tué le suspens. Pas de bonne surprise avec l'ancien ailier de l'OL.

Le sourire sur le visage de Bradley pendant l’entraînement collectif, les émotions tout simplement… pic.twitter.com/c2cyB891Bs — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) April 7, 2026

Luis Enrique met fin au suspens pour Barcola « S’il est dans le point médical, il ne jouera pas demain. Il a fait un entraînement partiel hier et entièrement aujourd’hui. Il revient. On trouve les meilleures conditions. Il nous dira quand il est prêt. Il en manque un petit peu pour la confiance. Ruiz ? C’est comme ça. Quand un joueur est blessé, on doit attendre et sentir comme le joueur se sent. Il n’y a pas de problèmes. On cherche à retrouver les joueurs. C’est normal de jouer avec de la douleur mais on reste à donner la confiance aux joueurs pour montrer leur état. Il a pas encore fait d’entraînement. Il progresse. On parle tous les jours. On est content. Il est sur le bon chemin », confie-t-il en conférence de presse.