Le PSG laisse croire à une bonne surprise : Luis Enrique calme tout le monde !

Présent en conférence de presse en marge du choc contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique s'est prononcé sur son groupe pour le match. Et l'entraîneur du PSG a d'ailleurs mis fin à une bonne surprise espérée par les supporters parisiens.
Sorti sur blessure lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, Bradley Barcola souffre d'une entorse à le cheville qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Et pourtant l'ailier français était présent à l'entraînement collectif ce mardi, de quoi laisser penser qu'il pourrait être disponible pour le quart de finale aller de C1 contre Liverpool mercredi soir. Le communiqué médical a même précisé que « Bradley Barcola a réintégré l’entraînement collectif et poursuit son travail de reprise ». Mais Luis Enrique a tué le suspens. Pas de bonne surprise avec l'ancien ailier de l'OL.
Luis Enrique met fin au suspens pour Barcola
« S’il est dans le point médical, il ne jouera pas demain. Il a fait un entraînement partiel hier et entièrement aujourd’hui. Il revient. On trouve les meilleures conditions. Il nous dira quand il est prêt. Il en manque un petit peu pour la confiance. Ruiz ? C’est comme ça. Quand un joueur est blessé, on doit attendre et sentir comme le joueur se sent. Il n’y a pas de problèmes. On cherche à retrouver les joueurs. C’est normal de jouer avec de la douleur mais on reste à donner la confiance aux joueurs pour montrer leur état. Il a pas encore fait d’entraînement. Il progresse. On parle tous les jours. On est content. Il est sur le bon chemin », confie-t-il en conférence de presse.
«Il nous dira quand il est prêt»
Luis Enrique a également évoqué ses ambitions avec le PSG pour cette double confrontation qui s'annonce musclée face à Liverpool : « Je pense que ça peut être un match comme l’année dernière, c’est encore un aller chez nous. Mais tout peut vite changer, avec le résultat et différents aspects. On va chercher à avoir plus le ballon. Mais on sait la difficulté, c’est une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité et un très bon coach. Ce sera très compliqué. On est habitué à jouer contre des équipes anglaises ».