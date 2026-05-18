«Ils seront champions NBA» : La «garantie» qui risque de faire réagir Wembanyama !

Victor Wembanyama (22 ans) va vivre sa première finale de Conférence en Play-Offs au terme de sa troisième saison en NBA. Le franchise player des San Antonio Spurs sera opposé avec ses coéquipiers au champion en titre : l'Oklahoma City Thunder. Quoi qu'il advienne, alors que le titre de MVP de saison régulière lui a échappé, Wembanyama va tout rafler en l'espace des trois prochaines années selon l'analyse d'Erwan Abautret.
Le verdict est tombé dimanche soir. Malgré sa campagne dans les médias et son statut de joueur capable d'à la fois peser dans le secteur offensif que sur le plan défensif, Victor Wembanyama n'a pas réussi à faire le doublé : défenseur de l'année et MVP de saison régulière. La faute à la performance de Shai Gilgeous-Alexander tout le long de la saison avec l'Oklahoma City Thunder. Le meneur et arrière d'OKC conserve donc son trophée à l'approche d'une finale de conférence Ouest de Play-Offs face aux San Antonio Spurs de Wemby qui s'annonce électrique.
«Ne commençons pas à banaliser ce qu'est en train de faire Victor Wembanyama en NBA»
Invité de l'émission Stephen Brunch de RMC, Erwan Abautret est monté au créneau pour défendre le bilan de Victor Wembanyama avant le match 1 de la finale programmé dans la nuit de lundi à mardi au Paycom Center à Oklahoma. « La saison de Victor Wembanyama est évidemment réussie. Il a récupéré son deuxième titre individuel après son titre de rookie de l'année, le titre de défenseur de l'année. Certains diront que c'est normal, ne commençons pas à banaliser ce qu'est en train de faire Victor Wembanyama en NBA. Ce n'est que sa troisième saison. Le bilan de saison régulière est largement supérieur aux attentes avec 62 victoires. Ils arrivent en finale de conf, et une finale de conf, ce n'est pas rien ».
«Peu importe la suite, je peux te garantir que les Spurs seront champions NBA et que Victor sera MVP»
Erwan Abautret en est persuadé : Victor Wembanyama finira par soulever le trophée Larry O'Brien dans les trois années à venir, au même titre que le trophée du MVP de saison régulière. « Je sais que l'on ne jure que par des finales, des titres, mais cette jeune équipe qui va en finale de conf la première année où elle découvre les Play-Offs, c'est déjà pour moi une réussite. Maintenant, est-ce que le fait que ce soit une réussite, le reste on s'en fout ? Non. Par contre ils vont avoir un vrai challenge contre le champion en titre. Ca veut dire que si Victor ne va pas en finale NBA, on va dire que la saison est ratée ? Il ne faut pas tomber dans des choses très manichéennes dans les débats qu'on fait en disant, c'est bien ou non. Peu importe la suite, je peux te garantir que les Spurs seront champions NBA et que Victor sera MVP. Je ne vois que des feux au vert pour cette équipe là. On va peut-être voir le début d'une grande rivalité comme on a pu le voir à l'époque avec les Bulls et les Pistons ou bien les Cavs et les Warriors ». Une « garantie » qui risque de faire plaisir à Wemby.