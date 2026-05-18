«Ils seront champions NBA» : La «garantie» qui risque de faire réagir Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (22 ans) va vivre sa première finale de Conférence en Play-Offs au terme de sa troisième saison en NBA. Le franchise player des San Antonio Spurs sera opposé avec ses coéquipiers au champion en titre : l'Oklahoma City Thunder. Quoi qu'il advienne, alors que le titre de MVP de saison régulière lui a échappé, Wembanyama va tout rafler en l'espace des trois prochaines années selon l'analyse d'Erwan Abautret.

Le verdict est tombé dimanche soir. Malgré sa campagne dans les médias et son statut de joueur capable d'à la fois peser dans le secteur offensif que sur le plan défensif, Victor Wembanyama n'a pas réussi à faire le doublé : défenseur de l'année et MVP de saison régulière. La faute à la performance de Shai Gilgeous-Alexander tout le long de la saison avec l'Oklahoma City Thunder. Le meneur et arrière d'OKC conserve donc son trophée à l'approche d'une finale de conférence Ouest de Play-Offs face aux San Antonio Spurs de Wemby qui s'annonce électrique.

«Ne commençons pas à banaliser ce qu'est en train de faire Victor Wembanyama en NBA» Invité de l'émission Stephen Brunch de RMC, Erwan Abautret est monté au créneau pour défendre le bilan de Victor Wembanyama avant le match 1 de la finale programmé dans la nuit de lundi à mardi au Paycom Center à Oklahoma. « La saison de Victor Wembanyama est évidemment réussie. Il a récupéré son deuxième titre individuel après son titre de rookie de l'année, le titre de défenseur de l'année. Certains diront que c'est normal, ne commençons pas à banaliser ce qu'est en train de faire Victor Wembanyama en NBA. Ce n'est que sa troisième saison. Le bilan de saison régulière est largement supérieur aux attentes avec 62 victoires. Ils arrivent en finale de conf, et une finale de conf, ce n'est pas rien ».