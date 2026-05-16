Wembanyama plus fort que Michael Jordan et LeBron James ? L'avis osé d'un grand nom de la NBA

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama boucle sa troisième saison en NBA. Et déjà, le pivot de 22 ans fait partie du gratin de l'histoire de la discipline d'après Paul Pierce. Le champion NBA de 2008 a lâché une bombe. A ses yeux, de par la palette technique de Wemby, il est au-dessus des légendes comme Michael Jordan et LeBron James.

Troisième saison en NBA pour Victor Wembanyama et déjà deux distinctions personnelles pour le pivot de 22 ans : rookie de l'année en 2024 et défenseur de l'année au terme de cette saison régulière. Le franchise player des San Antonio Spurs prend d'ailleurs part aux premiers Play-Offs NBA de sa jeune carrière où il ne cesse de surprendre son monde dans l'élite du basketball mondial.

«C’est un vrai extraterrestre» Certes, Patrick Beverley évolue à présent au PAOK en Grèce. Néanmoins, le meneur de jeu s'est mesuré à Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James à plusieurs reprises pendant ses 13 ans en NBA. Pendant le PatBev Show, il n'a pas manqué de souligner à quel point Victor Wembanyama ne joue pas dans la même cour que les autres. « Wemby est le meilleur joueur de la NBA. Sans aucun doute… Je n’ai jamais vu un espoir comme ça de toute ma vie. C’est un vrai extraterrestre ».