NBA : Victor Wembanyama sort du silence après avoir disjoncté en plein match !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi dernier, lors du match 4 face à Minnesota, Victor Wembanyama a été coupable d'un mauvais geste qui a conduit à son expulsion pour le reste du match. Deux jours après, il a pris sa revanche pour mener son équipe vers la victoire dans ces demi-finales de la Conférence Ouest de la NBA. Les Spurs reprennent donc l'avantage avant le sixième 6ème match.

Très motivés pour dominer leurs adversaires et reprendre l'avantage dans cette confrontation, les Spurs de San Antonio ont largement remporté ce 5ème match face aux Timberwolves de Minnesota (126-97). Victor Wembanyama a remis les pendules à l'heure après la controverse au sujet de son expulsion pour un mauvais geste lors du match précédent, perdu par les Spurs. Il a assuré être vite passé à autre chose.

Victor Wembanyama répond à la polémique Alors qu'une polémique est née à la suite de son mauvais geste, Victor Wembanyama ne s'est pas laissé envahir par cette histoire. Il a réalisé une belle performance avec 27 points, 17 rebonds et 5 passes. Il a également semblé beaucoup plus calme. « C’était il y a déjà deux matchs. Ce sont les playoffs. J’étais concentré sur le match aujourd’hui, et maintenant je suis concentré sur le Game 6 à Minnesota dans trois jours. En playoffs, il faut avancer et penser à l’équipe. On a fait ce qu’on devait faire à domicile. On est venus avec l’intensité dès le début et on a donné le ton » a-t-il répondu aux médias d'après des propos rapportés par Parlons Basket.