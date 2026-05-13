«On peut parler de LeBron, Jordan, Jokic…» : Wembanyama a choqué une légende de la NBA, «c’est le meilleur joueur que j’ai jamais vu jouer»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très attendu après son expulsion lors du match 4, Victor Wembanyama a permis aux San Antonio Spurs de remporter la cinquième rencontre (126-97) de leur série face aux Minnesota Timberwolves dans la nuit de mardi à mercredi. Comme beaucoup, Paul Pierce, Hall of Famer et légende des Boston Celtics, a été impressionné par le Français.

« On a vu ce qui se passe quand Victor se fâche. » Devin Vassell avait prévenu, et il n’avait pas menti. Expulsé lors du match 4 pour un coup de coude sur Naz Reid, Victor Wembanyama a échappé à une suspension et était donc bien présent dans la nuit de mardi à mercredi pour la cinquième rencontre opposant les San Antonio Spurs aux Minnesota Timberwolves en demi-finale de la conférence Ouest. Le Français était remonté et cela s’est vu dès le premier quart-temps, au cours duquel il a inscrit 18 de ses 27 points. Il a été un des grands artisans de la victoire de son équipe (126-97), qui mène désormais 3-2 dans la série.

« Je regarde Wemby et je me dis que c’est le meilleur joueur de basket que j’ai jamais vu jouer » Beaucoup ont été impressionnés par la réponse de Victor Wembanyama, notamment Paul Pierce. « Je regarde Wemby et je me dis que c’est le meilleur joueur de basket que j’ai jamais vu jouer. C’est le joueur le plus complet qu’on ait jamais vu dans l’histoire du jeu. On peut parler de LeBron, Jordan, Jokic… mais lui, c’est le joueur le plus complet de l’histoire. La manière dont il influence la défense, puis ce qu’il fait offensivement… il met tous les tirs possibles. Les types de tirs qu’il réussit avec sa taille, même ceux qu’il a ratés quand il a été victime d’une faute… », a déclaré la légende des Boston Celtics dans le podcast No Fouls Given.