Du jamais vu pour 13 joueurs de l'équipe de France : Le pari de Didier Deschamps à la Coupe du monde 2026 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse pour consolider son statut de légende du football français. Une quatrième Coupe du monde pour Didier Deschamps dans la peau du sélectionneur des Bleus. Pour cette septième compétition de sa carrière sur le banc de l'équipe de France, DD a décidé de faire vivre à 13 des 26 joueurs sélectionnés une première expérience de Mondial. Il a vidé son sac en conférence de presse

A compter du 11 juin et on l'espère jusqu'au 19 juillet prochain, ce qui signifierait que l'équipe de France s'est hissé jusqu'à la finale de la compétition au MetLife Stadium, pas moins de treize joueurs vont prendre part à leur premier Mondial avec le maillot tricolore sur les épaules. C'est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Michael Olise qui semble pourtant aujourd'hui être un membre indéboulonnable du onze de départ de Didier Deschamps.

«C'est une expérience» Absent du groupe pendant l'Euro 2024, ayant participé aux Jeux Olympiques de Paris cet été-là, l'ailier droit du Bayern Munich est l'exemple parfait de l'oxygénation du groupe souhaitée et mise en place par le sélectionneur des Bleus après le championnat d'Europe. Après avoir dévoilé les 26 joueurs qui seront du voyage pour la Coupe du monde en Amérique du nord jeudi soir pendant le Journal Télévisé de 20h de TF1, Deschamps s'est présenté en conférence de presse au cours de laquelle un journaliste l'a interrogé sur la première Coupe du monde pour 13 de ses 26 joueurs convoqués. « Il ne faut pas avoir de la crispation. Mais si ils sont là, c'est aussi bon pour l'oxygénation. Olise, aujourd'hui c'est un phénomène. Les 4, 5 premiers matchs, c'était plus compliqué. Des fois, ça met du temps. Mais ces joueurs sont prêts à ça, le niveau est haut. C'est une expérience ».