«J'ai bien aimé le coup de coude» : Le coup de sang de Wembanyama est validé par un ancien joueur de NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant jusqu'ici l'image du gendre idéal, le jeune homme qui s'exprime bien, qui sourit, qui lit avec le All-Star Game et qui met tout le monde d'accord sur les parquets, Victor Wembanyama a tout balayé d'un coup de coude en début de semaine pendant le match 4 de la demi-finale de conférence Ouest des Play-Offs sur Naz Reid. Critiqué, Wembanyama a reçu le soutien de Patrick Beverley.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama perdait son sang froid. Bousculé et victime de quelques fautes d'anti-jeu depuis le début de la demi-finale de conférence Ouest contre les Minnesota Timberwolves, la star des San Antonio Spurs assénait un violent coup de coude sur Naz Reid, lui valant une expulsion au bout de seulement 12 minutes de jeu. Cependant, aucune sanction n'a été instaurée par la NBA pour ce geste de Wembanyama qui s'est fait « justice lui-même » d'après son coach Mitch Johnson.

Intertitre 2 Une action qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a animé les débats des émissions spécialisées. Draymond Green, joueur des Golden State Warriors qui a déjà par le passé laissé exploser sa colère avec quelques mauvais coups sur des adversaires, expliquait sur son podcast que les Minnesota Timberwolves devaient donc se rendre justice eux-mêmes par la même occasion puisque aucune sanction n'avait été prononcée. Patrick Beverley, ex-joueur des Minnesota Timberwolves qui évolue à présent au PAOK en Grèce, a validé ce geste d'humeur de Wembanyama. « J’ai bien aimé le coup de coude. Va te faire fo*tre. Lâche-moi. J’apprécie aussi que la NBA ne l’ait pas suspendu. Ne soyez pas trop laxistes. On veut voir Wemby jouer ».