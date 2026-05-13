Stade toulousain - Dupont et Ntamack ont enflammé le Vélodrome : Ça inspire une blague à Gaël Fickou !

Antoine Dupont traversait une passe sportivement compliquée depuis la fin du Tournoi des 6 nations avec le XV de France à la mi-mars. Cependant, une affiche de gala au Vélodrome samedi dernier lui a permis de retrouver de sa superbe avec notamment un essai marqué lorsque Romain Ntamack a dicté le tempo de cette large victoire du Stade toulousain contre le Rugby Club toulonnais. Le mauvais adversaire pour jouer au Vélodrome d’après Gaël Fickou.
Samedi dernier, la confrontation entre le Rugby Club toulonnais et le Stade toulousain ne s’est pas déroulée dans l’enceinte du RCT à Mayol. En effet, la rencontre a été délocalisée au Vélodrome, antre de l’Olympique de Marseille qui était en déplacement au Havre dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. Sur les terres marseillais, les Toulousains avaient à cœur de se rattraper après leur revers concédé face à Clermont (24-27) le 26 avril dernier.
«Ils choisissent peut-être la mauvaise équipe car jouer Toulouse au Vélodrome...»
Les hommes de Pierre Mignoni ont témoigné de la supériorité de ceux d’Ugo Mola. Avec Antoine Dupont et Romain Ntamack décisifs par le biais d’essais inscrits et de transformations réussies, le Stade toulousain n’a fait qu’une bouchée du RCT. Score final : 51-27 : net et sans bavure. Une démonstration de force qui a pénalisé le Rugby Club toulonnais pour cette délocalisation, dans l’idée bénéfique sur le papier, mais pas face au Stade toulousain. « Faire 66 000 spectateurs à Marseille contre 15 000 à Mayol, la différence est quand même colossale. Après, ils choisissent peut-être la mauvaise équipe car jouer Toulouse au Vélodrome (rire)… », a ironisé Gaël Fickou, trois-quarts centre du Racing 92 qui a déjà signé avec Toulon pour un transfert cet été.
«Quand tu joues contre Toulouse, tu as de fortes chances de perdre sans manquer de respect à Toulon»
Par le biais du podcast Rugby Confidential, Gaël Fickou a reconnu que le rapport de forces n’est pas le même entre les deux équipes, « sans manquer de respect » à son futur club. « Mais quand tu joues contre Toulouse, tu as de fortes chances de perdre sans manquer de respect à Toulon qui est une très grande équipe. Mais Toulouse est premier du championnat, largement qualifié, c’est toujours très dur de les jouer surtout après une défaite à la maison contre Clermont. Les mecs ont le couteau entre les dents. Donc c’était sûr qu’un grand Toulouse allait jouer ce match ». a confié Fickou dans des propos rapportés par Blog-RCT.