Stade toulousain - Dupont et Ntamack ont enflammé le Vélodrome : Ça inspire une blague à Gaël Fickou !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont traversait une passe sportivement compliquée depuis la fin du Tournoi des 6 nations avec le XV de France à la mi-mars. Cependant, une affiche de gala au Vélodrome samedi dernier lui a permis de retrouver de sa superbe avec notamment un essai marqué lorsque Romain Ntamack a dicté le tempo de cette large victoire du Stade toulousain contre le Rugby Club toulonnais. Le mauvais adversaire pour jouer au Vélodrome d’après Gaël Fickou.

Samedi dernier, la confrontation entre le Rugby Club toulonnais et le Stade toulousain ne s’est pas déroulée dans l’enceinte du RCT à Mayol. En effet, la rencontre a été délocalisée au Vélodrome, antre de l’Olympique de Marseille qui était en déplacement au Havre dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. Sur les terres marseillais, les Toulousains avaient à cœur de se rattraper après leur revers concédé face à Clermont (24-27) le 26 avril dernier.

«Ils choisissent peut-être la mauvaise équipe car jouer Toulouse au Vélodrome...» Les hommes de Pierre Mignoni ont témoigné de la supériorité de ceux d’Ugo Mola. Avec Antoine Dupont et Romain Ntamack décisifs par le biais d’essais inscrits et de transformations réussies, le Stade toulousain n’a fait qu’une bouchée du RCT. Score final : 51-27 : net et sans bavure. Une démonstration de force qui a pénalisé le Rugby Club toulonnais pour cette délocalisation, dans l’idée bénéfique sur le papier, mais pas face au Stade toulousain. « Faire 66 000 spectateurs à Marseille contre 15 000 à Mayol, la différence est quand même colossale. Après, ils choisissent peut-être la mauvaise équipe car jouer Toulouse au Vélodrome (rire)… », a ironisé Gaël Fickou, trois-quarts centre du Racing 92 qui a déjà signé avec Toulon pour un transfert cet été.