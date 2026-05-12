F1 - Verstappen menace de tout plaquer : L’appel du pied surprise du manager d’Oscar Piastri !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières années, le quadruple champion du monde Max Verstappen a offert aux fans de Formule 1 quelques batailles acharnées au volant de sa Red Bull. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, « Mad Max » ne laisse personne indifférent. Ce personnage clé dans la F1 ne peut tout simplement pas se retirer au terme de la saison d’après Marc Webber, ancien pilote Red Bull et manager d’Oscar Piastri.

Avant même le début de la saison en Australie en mars dernier, Max Verstappen se plaignait déjà de la nouvelle réglementation de cette saison 2026. Et les premières courses n’ont fait que le conforter dans son avis au point où il a laissé la porte ouverte à un départ du monde de la Formule 1 à l’issue de la saison s’il ne retrouvait pas les sensations de bataille dignes d’une course de F1 d’ici-là. Un départ qui aurait de terribles répercussions pour la discipline reine de la course automobile.

«Il est vraiment important que nous gardions Max dans le sport, car il tire vers le haut chaque pilote de la grille» Ancien pilote de chez Red Bull et actuel manager de son compatriote australien Oscar Piastri, Marc Webber est monté au créneau à RN365. Son discours alarmant, rapporté par nextgen-auto en dit long sur l’importance de « Mad Max » dans le paddock. « Naturellement, Red Bull aimerait que Max reste. C’est incroyablement facile à prédire. De manière holistique, en regardant l’ensemble du sport, quand vous avez quelqu’un comme lui, les personnages comme Verstappen sont ce dont le sport a besoin. Nous avons besoin de ces gens-là. Les gens allument la télévision à cause de Max Verstappen, et Liberty le sait. Les équipes le savent. Il est important. Mais si les stimuli diminuent pour lui, parallèlement à son expérience, et je ne dis pas une minute qu’il perd sa motivation, mais, bien sûr, cela s’effrite progressivement, alors il a gagné le droit de faire des choix. Il possède une armoire à trophées immense, il a répondu présent année après année, et cela lui donne des choix. En résumé, il est vraiment important que nous gardions Max dans le sport, car il tire vers le haut chaque pilote de la grille, et c’est ce qu’est la Formule 1 ».