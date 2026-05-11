F1 - Transfert de Max Verstappen : McLaren annonce le verdict !

Pierrick Levallet

Et si Max Verstappen quittait Red Bull pour rejoindre une autre écurie de F1 ? L’avenir du Néerlandais ne cesse de faire parler depuis le début de saison. Le quadruple champion du monde a notamment été évoqué du côté de McLaren. Zak Brown, Team Principal de l’écurie britannique, a toutefois annoncé le verdict concernant un éventuel transfert du pilote de 28 ans.

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler en ce moment. Le quadruple champion du monde a connu un début de saison délicat au volant de sa Red Bull. Le Néerlandais a notamment affiché son mécontentement à l’égard de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année en F1. Pour retrouver les sommets de la discipline, le pilote de 28 ans pourrait se laisser tenter par l’idée d’un transfert. Super Max a ainsi été évoqué du côté de chez McLaren. Zak Brown a toutefois annoncé le verdict à ce sujet.

«J’espère ne pas avoir à chercher de pilote» « Je ne pourrais pas être plus satisfait de ce que nous avons, donc je n’ai aucune intention de le changer. C’est un pilote incroyable, donc si un poste se libérait, ce serait une autre conversation, bien sûr. Quand on voit le talent qu’il a, oui, et si tu cherchais un pilote, je pense qu’il y a beaucoup de pilotes excellents là dehors. Mais oui, je suis content de ce que j’ai, donc j’espère ne pas avoir à chercher de pilote » a confié le Team Principal de McLaren dans des propos rapportés par Sports Auto-Moto.