F1 : Bientôt la fin pour Lewis Hamilton, il va annoncer sa retraite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pilote chez Ferrari depuis l'année dernière, Lewis Hamilton ne connaît pas un succès aussi phénoménal que précédemment dans sa carrière. Le Britannique a passé la barre des 40 ans et semble encore vouloir continuer. Mais une annonce concernant sa retraite pourrait bientôt tomber si l'on en croit certains avis d'experts.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton n'a plus rien à prouver. Après des années de collaboration avec Mercedes, il a décidé de signer chez Ferrari. L'écurie italienne iconique lui a fait de l'œil mais il a fallu changer d'environnement et d'entourage, un choix pas facile à 40 ans. Pour sa première saison l'année dernière, il n'a pas forcément brillé, ne jouant plus les premiers rôles. Si le début d'année 2026 est légèrement mieux, cela pourrait être sa dernière en Formule 1...

Lewis Hamilton prêt à raccrocher ? Malgré quelques belles satisfactions, l'écurie Ferrari est pour le moment dominée comme toutes les autres par Mercedes, qui a remporté les 4 premiers Grands Prix. Pour Lewis Hamilton, cela représente désormais presque 2 ans sans victoire en Formule 1, une éternité. Face à ces difficultés, certains estiment qu'il pourrait décider de prendre sa retraite à la fin de la saison. « Ferrari me déçoit. Mis à part leurs excellents départs, ils ne sont pas capables de se battre pour la victoire. On aurait dit qu'ils étaient l'équipe à battre, mais McLaren a de nouveau pris l'avantage. Je suis prêt à parier là-dessus. Je pense qu'Hamilton annoncera sa retraite à Silverstone à la fin de cette saison » déclare le journaliste néerlandais Louis Dekker dans le podcast NOS-F1.