F1 : Bientôt la fin pour Lewis Hamilton, il va annoncer sa retraite ?

Pilote chez Ferrari depuis l'année dernière, Lewis Hamilton ne connaît pas un succès aussi phénoménal que précédemment dans sa carrière. Le Britannique a passé la barre des 40 ans et semble encore vouloir continuer. Mais une annonce concernant sa retraite pourrait bientôt tomber si l'on en croit certains avis d'experts.
Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton n'a plus rien à prouver. Après des années de collaboration avec Mercedes, il a décidé de signer chez Ferrari. L'écurie italienne iconique lui a fait de l'œil mais il a fallu changer d'environnement et d'entourage, un choix pas facile à 40 ans. Pour sa première saison l'année dernière, il n'a pas forcément brillé, ne jouant plus les premiers rôles. Si le début d'année 2026 est légèrement mieux, cela pourrait être sa dernière en Formule 1...
Lewis Hamilton prêt à raccrocher ?
Malgré quelques belles satisfactions, l'écurie Ferrari est pour le moment dominée comme toutes les autres par Mercedes, qui a remporté les 4 premiers Grands Prix. Pour Lewis Hamilton, cela représente désormais presque 2 ans sans victoire en Formule 1, une éternité. Face à ces difficultés, certains estiment qu'il pourrait décider de prendre sa retraite à la fin de la saison. « Ferrari me déçoit. Mis à part leurs excellents départs, ils ne sont pas capables de se battre pour la victoire. On aurait dit qu'ils étaient l'équipe à battre, mais McLaren a de nouveau pris l'avantage. Je suis prêt à parier là-dessus. Je pense qu'Hamilton annoncera sa retraite à Silverstone à la fin de cette saison » déclare le journaliste néerlandais Louis Dekker dans le podcast NOS-F1.
Ferrari en difficulté ?
Sur le podium en Chine, Lewis Hamilton réalise un début de saison convenable avec son coéquipier Charles Leclerc même s'ils sont un peu éclipsés par la domination sans partage pour le moment de Mercedes. A 41 ans, le pilote britannique pourrait finir par jeter l'éponge à la fin de la saison après une magnifique carrière. Le Grand Prix de Silverstone, cher à Lewis Hamilton, est prévu le 5 juillet prochain. Reste à savoir si ce sera le moment choisi par le champion pour annoncer quelque chose.