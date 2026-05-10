Une équipe souhaite recruter Max Verstappen loin de la F1, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté sur ce début d’année 2026, Max Verstappen pourrait-il écrire son avenir loin de la Formule 1 ? De plus en plus attiré par les courses d’endurance, le champion néerlandais a été récemment approché par Ford, qui aimerait voir le quadruple champion du monde piloter une Ford Mustang GT3 lors des 24 Heures du Mans.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Alors qu’il y a un mois, le Telegraaf annonçait que le quadruple champion du monde réfléchissait sérieusement à prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026, Verstappen pourrait se montrer intéressé par la course en endurance. Ayant déjà participé aux 24 Heures du Nürburgring la saison passée, une course à laquelle il va de nouveau prendre part cette année, le pilote de 28 ans pourrait également participer aux 24 Heures du Mans sous les couleurs de Ford.

« Les discussions remontent à plus de trois ans » Directeur mondial de Ford Performance, Mark Rushbrook aimerait beaucoup pouvoir compter sur la présence de Verstappen au sein de l’écurie américaine. « Nous adorerions voir cela se produire. Il y a beaucoup de choses à aligner pour que cela arrive, mais ce serait évidemment incroyable pour nous et pour le sport. En fonction des calendriers, cela pourrait être pendant sa carrière en F1 ou les deux. Les discussions remontent à plus de trois ans, il s’agit simplement de trouver la bonne opportunité avec les bons programmes », confie ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.