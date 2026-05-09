F1 : Max Verstappen prêt à lâcher Red Bull ? «Il y a un conflit»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours engagé avec Red Bull en cette saison 2026, Max Verstappen fait beaucoup parler de lui concernant son avenir. Le pilote néerlandais a souvent répété qu'il ne se voyait pas forcément continuer en Formule 1 jusqu'à 40 ans et certains s'interrogent même sur un éventuel départ de Red Bull. Très intéressé par les courses d'endurance, il pourrait se laisser tenter.

Ces deux dernières années, Max Verstappen s'est rapproché des courses d'endurance. Il participera bientôt aux 24 Heures du Nürburgring et a déjà exprimé le souhait de participer un jour aux 24 Heures du Mans. Du côté de Ford, on s'interroge donc sur la possibilité de collaborer avec le champion de Formule 1 puisque le Néerlandais est assez proche de la marque. Mais pour le moment, Verstappen reste plus fidèle à la Formule 1...

Verstappen bientôt chez Ford ? Ford pourrait prochainement se lancer en Hypercar et au vu des relations entretenues avec Max Verstappen, cela serait un argument de taille pour l'attirer. « Nous adorons Max, que ce soit pour ce qu'il réalise en F1 ou en dehors de la piste. C'est un pilote exceptionnel, mais aussi une très bonne personne. Nous apprécions sa passion pour le GT3 et son implication dans le développement des pilotes via le sim racing. Nous échangeons donc régulièrement avec lui sur des opportunités en sport automobile, y compris en Hypercar » révèle Mark Rushbrook, directeur de Ford Performance, dans une interview avec Motorsport.com.