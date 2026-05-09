F1 : «Il a fait une erreur», un ancien pilote en rajoute une couche sur Max Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Max Verstappen a vécu un Grand Prix de Miami animé. Le quadruple champion du monde a miraculeusement rattrapé sa monoplace après un départ raté. Pour l’ancien pilote Juan Pablo Montoya, le champion néerlandais a bel et bien commis une erreur en Floride, bien que plusieurs observateurs ont mis en avant le talent de ce dernier pour rattraper sa voiture.

Ayant retrouvé des sensations sur le Grand Prix de Miami avec notamment une deuxième place acquise en qualifications, Max Verstappen a vécu une course animée. Et pour cause, au premier virage, le Néerlandais a perdu le contrôle de sa monoplace, réalisant un tour sur lui-même avant de se rattraper miraculeusement et de pouvoir continuer après un rattrapage extraordinaire. De son côté, l’ancien pilote Juan Pablo Montoya n’a pas hésité à dénoncer l’erreur du pilote Red Bull, ce qui lui a valu son lot de critiques.

« Appelez ça du talent. Mais il a quand même fait une erreur » « On me dit que les gens m’attaquent beaucoup à cause de mes commentaires sur Max. Honnêtement, je ne regarde même pas et je m’en fiche un peu. Max est parti en tête-à-queue au premier tour et oui, il a sauvé la situation. Si vous voulez appeler ça du talent, très bien, appelez ça du talent. Mais il a quand même fait une erreur », a réagi le Colombien concernant ces critiques reçues après avoir pointé du doigt l’erreur de Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.