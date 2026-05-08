F1 : «Mettez-le au placard», Max Verstappen sanctionné pour ses critiques ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, la FIA a tout changé en matière de règlement en Formule 1 et les écuries ont dû s'adapter. Depuis le début de l'année, Max Verstappen peine au volant de sa Red Bull et réalise un début de saison très loin de ses espérances. Ces derniers mois, il n'a pas cessé de critiquer la nouvelle règlementation et cela agace d'anciens champions comme Juan Pablo Montoya.

Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a bien failli glaner un 5ème titre l'année dernière en revenant en fin de saison sur Lando Norris. Le Néerlandais a démarré 2026 d'une bien triste manière puisqu'il n'est que 7ème au classement des pilotes et n'arrive pas à engranger de gros points. Comme beaucoup de pilotes, il est peu convaincu par les nouvelles règlementations présentes en Formule 1. Mais celles-ci sont répétées et certains commencent à être agacés, à l'image de Juan Pablo Montoya.

« Il faut respecter ce sport » Avec de nouvelles règlementations cette année, la Formule 1 évolue clairement vers un projet qui ne plaît pas du tout à certains pilotes. Max Verstappen fait partie de ceux qui critiquent le plus, n'hésitant pas à comparer les nouvelles voitures à Mario Kart. « Il faut respecter ce sport. Pour moi, ce qu'ont fait les pilotes… Je comprends que vous n'aimiez pas le règlement, mais la façon dont vous parlez de votre gagne-pain et de votre propre discipline, vous devriez… cela devrait avoir des conséquences » débute Juan Pablo Montoya ancien pilote colombien dans le podcast Chequered Flag de la BBC.