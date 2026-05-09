F1 : Mercedes, Ferrari... Voilà la destination idéale pour Max Verstappen ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen vit une saison plus délicate chez Red Bull. Depuis de nombreux mois, les débats s’agitent autour de l’avenir du Néerlandais au sein de l’écurie autrichienne. Pour l’ancien pilote David Coulthard, Verstappen correspondrait parfaitement à l’ADN de Ferrari, malgré une proximité avec Mercedes. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? N’ayant jamais connu autre écurie et équipe que Red Bull, le quadruple champion du monde va-t-il changer d’air dans les prochaines années ? Cela fait plusieurs mois que le futur du Néerlandais est sur toutes les lèvres. Alors qu’un rapprochement avec Mercedes avait eu lieu la saison dernière, Verstappen était finalement resté chez Red Bull. Mais alors que les résultats récents du pilote de 28 ans n’ont pas été au rendez-vous, cette question pourrait rapidement revenir sur la table.

« La liberté d’être simplement Max lui conviendrait probablement mieux chez Ferrari » Mais vers quelle équipe pourrait se diriger Max Verstappen à l’avenir ? Selon l’ancien pilote David Coulthard, Ferrari pourrait être la destination idéale. « Je pense que Max correspond davantage à l’univers Ferrari qu’à celui de Mercedes. Je sais qu’il entretient une bonne relation avec eux et qu’il pilote déjà une Mercedes dans certaines courses GT3. La liberté d’être simplement Max lui conviendrait probablement mieux chez Ferrari. Il arriverait, piloterait vite, gagnerait probablement des courses, puis rentrerait chez lui », a lâché l’Écossais dans des propos relayés par Next-Gen Auto.