Max Verstappen loin de la F1 : «C'est assez incroyable», un pilote français n’en revient pas !

Pierrick Levallet

En plein malaise en F1 à cause de la nouvelle réglementation, Max Verstappen n’hésite pas à explorer d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde va notamment prendre part aux 24 Heures Nürburgring, aux côtés d’un pilote français : Jules Gounon. Et le Néerlandais n’a pas manqué d’impressionner ce dernier.

En ce début de saison, Max Verstappen nage en plein malaise en F1. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, et il l’a bien fait savoir. Le quadruple champion du monde a comparé la discipline à une « Formule E sous stéroïdes » ou encore à « Mario Kart ». Le pilote de Red Bull n’hésite donc pas à explorer d’autres horizons du sport automobile. Il prendra d’ailleurs prochainement part aux 24 Heures Nürburgring aux côtés de Daniel Juncadella, Lucas Auer et Jules Gounon. Ce dernier a d’ailleurs été impressionné par Max Verstappen.

«Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à lui apprendre» « Pour moi, c'est une opportunité incroyable de piloter avec Max. Quand on a la chance de partager une voiture avec un quadruple champion du monde de Formule 1, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, ce qui est le plus exceptionnel, c'est de voir qu'il est aussi passionné que nous tous dans la pièce par n'importe quelle forme de sport automobile. Parfois, les pilotes de Formule 1 sont davantage concentrés sur leur monde de la F1, mais lui est vraiment focalisé sur toutes les formes de course » a d’abord expliqué Jules Gounon dans des propos rapportés par Sports Auto-Moto.