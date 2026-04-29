F1 : «Il a haussé le ton», Red Bull confirme un malaise avec Max Verstappen !

Pierrick Levallet

Le début de saison n’a pas été celui souhaité pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde de F1 n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Red Bull a d’ailleurs confirmé un malaise avec le Néerlandais, qui aurait haussé le ton au sujet de sa voiture.

Max Verstappen nage en plein malaise depuis le début de saison en F1. Le Néerlandais n’est clairement pas satisfait de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année. Le quadruple champion du monde avait alors qualifié la discipline de « Formule E sous stéroïdes » et n’a pas hésité à la comparer à « Mario Kart ». Laurent Mekies a même confirmé certaines tensions en interne avec le pilote de 28 ans à cause de sa voiture.

«Il pourrait se casser la jambe» : Max Verstappen en danger loin de la F1 ? https://t.co/fyqqs7pdZA — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

«La priorité est de lui donner une voiture avec laquelle il peut attaquer» « Comme vous l’avez dit, il a haussé le ton lorsqu’il a estimé que des choses devaient être faites. Nous avons une étape de franchie avec les évolutions prévues pour Miami. Il y adhère. Est-ce que ce sera suffisant ? Nous avons le temps de voir ensemble si cela suffira ou non. Nous sommes conscients que la priorité est de lui donner une voiture avec laquelle il peut attaquer. Et cela n’a pas grand-chose à voir avec le règlement » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.