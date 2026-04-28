Lewis Hamilton avec Kim Kardashian : La soirée avec une autre star qui a tout changé ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton agite la toile. Le septuple champion du monde de F1 serait en effet en couple avec Kim Kardashian, plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec Nicole Scherzinger. Et il semble que ce soit une soirée avec une autre star qui ait tout fait basculer pour le Britannique et la femme d’affaires américaine.

Lewis Hamilton fait beaucoup parler de lui en ce moment, mais pas vraiment pour ses prouesses en F1. C’est au contraire sa vie sentimentale qui agite la toile depuis quelques semaines. Le Britannique serait en effet en couple avec Kim Kardashian. Sa dernière relation officielle remontait à plus de 10 ans, lorsqu’il était avec la chanteuse Nicole Scherzinger. Et il semble que ce soit une soirée avec une autre star qui ait tout fait basculer entre le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine.

Lewis Hamilton et Kim Kardashian inséparables depuis le Nouvel An ? Comme le rapporte Paris Match, Lewis Hamilton et Kim Kardashian étaient amis depuis 2014. À cette époque, le premier était en couple avec Nicole Scherzinger et la seconde était avec Kanye West. Les deux stars appréciaient tout de même se revoir à l’occasion d’un défilé ou d’un gala mondain. Mais c’est début 2026 que tout a changé. Lewis Hamilton et Kim Kardashian se sont retrouvés lors du réveillon de la Saint-Sylvestre chez Kate Hudson à Aspen. Et depuis ce jour, le septuple champion du monde de F1 et la superstar de 45 ans ne se quittent plus.