Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : La nouvelle révélation sur leur relation «intense» !

Pierrick Levallet

Plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton semble avoir enfin retrouvé l’amour. Le septuple champion du monde de F1 serait en effet en couple avec la célèbre Kim Kardashian. Une nouvelle révélation vient d’ailleurs de tomber au sujet de la relation amoureuse que les deux stars entretiendraient.

La vie sentimentale de Lewis Hamilton fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis ces dernières semaines. Le septuple champion du monde de F1 aurait en effet retrouvé l’amour plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec la chanteuse Nicole Scherzinger. Le Britannique serait n couple avec Kim Kardashian. Les deux stars prônaient la discrétion jusque-là. Mais plus le temps passe, moins le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine se cachent.

«Ils sont déterminés à tout faire pour se voir» Lewis Hamilton et Kim Kardashian feraient d’ailleurs tous les efforts possibles pour permettre à leur idylle de perdurer. « Lewis et Kim font partie des personnes les plus occupées du showbiz, mais ils sont déterminés à tout faire pour se voir dès qu'ils ont un moment de libre » a confié une source proche du couple au Sun. Leur relation serait même décrite comme « intense ». Lewis Hamilton aurait même déjà conquis la famille de sa dulcinée.