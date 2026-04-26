«Il pourrait envisager de partir» : Cet ancien pilote annonce la couleur pour l’avenir de Max Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques semaines, le média néerlandais De Telegraaf lâchait une bombe affirmant que Max Verstappen pourrait envisager de prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026. Selon l’ancien pilote David Coulthard, le quadruple champion du monde pourrait réellement décider de partir de la Formule 1 si rien ne va dans son sens. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Pointant actuellement à la neuvième place du championnat du monde, le Néerlandais n’a cessé de se plaindre des nouvelles réglementations autour des monoplaces de 2026. Affirmant ne prendre plus aucun plaisir en Formule 1, le quadruple champion du monde envisagerait de prendre sa retraite à en croire les récentes révélations du Telegraaf ! Un potentiel départ qui secouerait à coup sûr le paddock…

🚨 ÉNORME COUP DE TONNERRE !!



LA LÉGENDE MAX VERSTAPPEN POURRAIT PRENDRE SA RETRAITE DE LA F1 À LA FIN DE LA SAISON 🤯 pic.twitter.com/ZlVBtyGxpM — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 29, 2026

« Il ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit » Vice-champion du monde en 2001, David Coulthard estime quant à lui que tout est jouable concernant le futur de Max Verstappen. « La personne qui sera le juge ultime pour savoir si ces changements sont suffisants, ce sera Max Verstappen. Il ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit, et il dit toujours ce qu’il pense des voitures et des règles actuelles. Attendons de voir ce qu’il dira après Miami », a ainsi confié l’ancien pilote dans des propos relayés par Next-Gen Auto avant de poursuivre.