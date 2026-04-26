«Il pourrait envisager de partir» : Cet ancien pilote annonce la couleur pour l’avenir de Max Verstappen !

Il y a quelques semaines, le média néerlandais De Telegraaf lâchait une bombe affirmant que Max Verstappen pourrait envisager de prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026. Selon l’ancien pilote David Coulthard, le quadruple champion du monde pourrait réellement décider de partir de la Formule 1 si rien ne va dans son sens. Explications.
De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Pointant actuellement à la neuvième place du championnat du monde, le Néerlandais n’a cessé de se plaindre des nouvelles réglementations autour des monoplaces de 2026. Affirmant ne prendre plus aucun plaisir en Formule 1, le quadruple champion du monde envisagerait de prendre sa retraite à en croire les récentes révélations du Telegraaf ! Un potentiel départ qui secouerait à coup sûr le paddock…
« Il ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit »
Vice-champion du monde en 2001, David Coulthard estime quant à lui que tout est jouable concernant le futur de Max Verstappen. « La personne qui sera le juge ultime pour savoir si ces changements sont suffisants, ce sera Max Verstappen. Il ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit, et il dit toujours ce qu’il pense des voitures et des règles actuelles. Attendons de voir ce qu’il dira après Miami », a ainsi confié l’ancien pilote dans des propos relayés par Next-Gen Auto avant de poursuivre.
« Il pourrait envisager de partir à un moment donné »
« Tous les pilotes veulent évidemment la meilleure voiture pour gagner, mais Max est arrivé à un stade de sa carrière où il peut aussi se dire que cette Formule 1 doit lui correspondre personnellement. S’il paraît plus détendu et plus satisfait dans les prochaines courses, on pourra penser qu’il restera encore un moment. Mais s’il reste frustré, au-delà même de la performance de la voiture, alors il pourrait envisager de partir à un moment donné », conclut David Coulthard. Tout reste à jouer pour Verstappen donc…